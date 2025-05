Titulares são dúvidas e podem desfalcar o Palmeiras diante do Bahia

Raphael Veiga é dúvida para enfrentar o Bahia - Foto: (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras possui pontos em comum com o Tricolor: ambos venceram nesta quinta-feira, 24, lideram seus respectivos grupos na Libertadores e devem sofrer com desfalques no confronto direto, marcado para o próximo domingo, 27, às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 6ª rodada da competição.

O clube paulista se reapresentou na manhã desta sexta-feira, 24, após vencer por 3 a 2 o Bolívar, em La Paz, e treinou com foco na partida diante do Esquadrão de Aço. Considerado titulares da equipe comandada por Abel Ferreira, Murilo, Mayke e Raphael Veiga, que não participaram do jogo pela Libertadores, iniciaram a etapa de transição física e participaram de apenas parte dos trabalhos, assim como o atacante Bruno Rodrigues.

Além deles, o centroavante Vitor Roque, poupado na partida contra o Bolívar, fez atividades no Núcleo de Saúde e Performance por causa de dores no tornozelo e também é dúvida para a partida diante do Bahia. O meio-campista Richard Rios, por outro lado, voltou a treinar integralmente após sentir dores na coxa esquerda.

O português Abel Ferreira ainda não esboçou os titulares para enfrentar o Tricolor, mas, com apenas mais um dia de treinamento para se recuperarem, os jogadores citados devem iniciar a partida no banco de reservas. A excesssão é Richard Rios, que pode reunir condições de jogo até o próximo domingo.

Um possível time tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez (Vanderlan); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Richard Ríos) e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Paulinho (Flaco López).

Adversário do Palmeiras, o Bahia também sofre com lesões na temporada, principalmente no setor defensivo. Os zagueiros Kanu e Gabriel Xavier, além do lateral-direito Santiago Arias e do goleiro Ronaldo se recuperam de contusões e não devem ficar à disposição do técnico Rogério Ceni.