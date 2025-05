Bahia tenta quebrar tabu histórico contra o Palmeiras no Brasileirão

Bahia e Palmeiras se enfrentaram pela última vez no Allianz Parque em 2024 - Foto: Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Classificado para a Libertadores após 36 anos, o Bahia se acostumou a quebrar tabus históricos recentemente e terá que romper mais um no próximo domingo, 27, quando tentará vencer o Palmeiras em seu estádio, o Allianz Parque, pela primeira vez. O confronto está marcado para às 18h30 e é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde que foi inaugurado, em novembro de 2014, as equipes se enfrentaram seis vezes no local, sendo cinco vitórias do clube paulista e um empate. O retrospecto ainda conta com 14 gols marcados e apenas quatro sofridos pelo Alviverde em sua arena. A vantagem do Palmeiras, no entanto, fica ainda mais evidente se estendermos o recorte para todos os jogos em que o Bahia foi visitante.

O domínio está estampado com 27 jogos realizados em São Paulo, sendo 16 vitórias palmeirenses, seis empates e apenas cinco triunfos tricolores. Até mesmo em jogos realizados em Salvador, por exemplo, o clube paulista leva a melhor, com 11 resultados positivos contra dez do Esquadrão de Aço, além de 11 empates.

A última vez que o Tricolor, como visitante, venceu o Palmeiras foi há 13 anos atrás, quando Souza 'Caveirão' marcou os dois gols do Bahia diante do Alviverde, pelo Campeonato Brasileiro de 2012. Na ocasião, o Esquadrão de Aço venceu por 2 a 0.