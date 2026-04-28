TOLERÂNCIA ZERO
Fifa aprova expulsão direta para jogador que cobrir a boca; entenda
Medida foi motivada por episódio recente na Champions League
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Qualquer jogador que cobrir a boca durante o jogo receberá cartão vermelho direto de acordo com a nova regra aprovada por unanimidade pela Fifa nesta terça-feira, 28, na reunião especial da International Football Association Board (IFAB).
A mudança busca prevenir comportamentos discriminatórios após episódio de racismo no jogo entre Real Madrid e Benfica, pelos playoffs da Champions League 2025/26.
Na ocasião, o argentino Prestianni, do clube português, foi acusado de racismo por Vini Jr. e Mbappé. O jogador foi punido com seis jogos de suspensão após tapar a boca e ofender o camisa 7 do Real Madrid após a comemoração de um gol do time espanhol.
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Abandono de campo
Em mais uma regra aprovada pela Fifa, jogadores e membros da comissão técnica que abandonem o campo em protesto a uma decisão da arbitragem também serão expulsos.
A medida aconteceu após o abandono de campo que marcou a final da Copa Africana de Nações, quando a equipe de Senegal, convencida por Sadio Mané, deixou o gramado em protesto contra um pênalti assinalado pelo árbitro.
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