Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TOLERÂNCIA ZERO

Fifa aprova expulsão direta para jogador que cobrir a boca; entenda

Medida foi motivada por episódio recente na Champions League

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Gianluca Prestianni, jogador do Benfica
Gianluca Prestianni, jogador do Benfica - Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP

Qualquer jogador que cobrir a boca durante o jogo receberá cartão vermelho direto de acordo com a nova regra aprovada por unanimidade pela Fifa nesta terça-feira, 28, na reunião especial da International Football Association Board (IFAB).

A mudança busca prevenir comportamentos discriminatórios após episódio de racismo no jogo entre Real Madrid e Benfica, pelos playoffs da Champions League 2025/26.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, o argentino Prestianni, do clube português, foi acusado de racismo por Vini Jr. e Mbappé. O jogador foi punido com seis jogos de suspensão após tapar a boca e ofender o camisa 7 do Real Madrid após a comemoração de um gol do time espanhol.

Leia Também:

Atleta com maior minutagem no Vitória não viaja para jogo do Nordestão
Vitória perde mais um jogador para enfrentar o Confiança
Acordo na Libra encerra impasse do Bahia e dá R$150 milhões a Flamengo

Abandono de campo

Em mais uma regra aprovada pela Fifa, jogadores e membros da comissão técnica que abandonem o campo em protesto a uma decisão da arbitragem também serão expulsos.

A medida aconteceu após o abandono de campo que marcou a final da Copa Africana de Nações, quando a equipe de Senegal, convencida por Sadio Mané, deixou o gramado em protesto contra um pênalti assinalado pelo árbitro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

FIFA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gianluca Prestianni, jogador do Benfica
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Gianluca Prestianni, jogador do Benfica
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Gianluca Prestianni, jogador do Benfica
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Gianluca Prestianni, jogador do Benfica
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x