COPA DO MUNDO FEMININA 2027
Fifa divulga calendário da Copa do Mundo Feminina com sete jogos em Salvador
Copa Feminina terá sete jogos na Fonte Nova, mas Brasil não atuará em Salvador na primeira fase
A Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), receberá sete jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, conforme a tabela oficial do Mundial, divulgada pela FIFA nesta quinta-feira, 20. Além disso, o estádio será palco de dois jogos do Grupo A, que tem a Seleção Brasileira como cabeça de chave.
A capital baiana será palco das partidas de número 2 e 33 do Grupo A durante a fase de grupos. O primeiro confronto do Grupo A em Salvador está marcado para 26 de junho de 2027, uma sexta-feira. Já a segunda partida acontecerá no dia 5 de julho, um domingo. Apesar disso, nenhuma das partidas será da seleção brasileira.
Confira:
Apesar de a Arena Fonte Nova receber dois jogos do Grupo A, a Seleção Brasileira não entrará em campo em Salvador durante a fase de grupos. A estreia do Brasil será no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 24 de junho, na partida de abertura da Copa do Mundo Feminina de 2027.
Na segunda rodada, a equipe brasileira jogará na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 29 de junho. O último compromisso da fase de grupos será disputado no Mané Garrincha, em Brasília, em 4 de julho.
A partir das oitavas de final, o estádio em que a Seleção Brasileira atuará dependerá da posição da equipe na classificação do Grupo A. O caminho será diferente caso o Brasil termine a primeira fase na liderança ou na segunda colocação da chave. No entanto, sem possibilidade de atuar em Salvador.
Arena Fonte Nova terá sete jogos na Copa do Mundo Feminina
A tabela oficial da Copa do Mundo também colocou a Arena Fonte Nova como palco de outros quatro jogos da fase de grupos, válidos pelos Grupos E, F (duas partidas) e H. Além disso, o estádio sediará uma partida das oitavas de final do Mundial.
Ao todo, a Arena Fonte Nova receberá sete partidas durante a competição.
A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho, no Brasil. Salvador é uma das oito cidades escolhidas como sede, ao lado de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. A Arena Fonte Nova será o estádio responsável por receber os jogos na capital baiana.
Como será a Copa do Mundo Feminina de 2027?
A Copa do Mundo Feminina de 2027 contará com 32 seleções, a exemplo da última edição, realizada em 2023. Das 14 vagas ainda em disputa, sete virão das Eliminatórias da Europa e quatro serão destinadas à Concacaf. Uma repescagem intercontinental, com dez seleções, definirá as três últimas vagas.
A repescagem terá uma fase preliminar, entre 24 de novembro e 5 de dezembro, com seis seleções: Taiwan, Uzbequistão, África do Sul, Gana, Equador e Papua Nova Guiné. Cada equipe disputará três partidas, e as duas melhores avançarão para a fase final, entre 23 de fevereiro e 6 de março.
Venezuela, duas representantes da Concacaf e uma da Uefa entrarão diretamente na fase final, que definirá as três últimas classificadas para a Copa do Mundo em confrontos diretos.
Veja todas as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2027:
- Brasil (país-sede)
- Austrália
- China
- Coreia do Norte
- Coreia do Sul
- Filipinas
- Japão
- Nova Zelândia
- Alemanha
- Argentina
- Colômbia
- Dinamarca
- Espanha
- França
- Argélia
- Marrocos
- Camarões
- Malawi