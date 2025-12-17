Fifa reduz preço de ingressos da Copa do Mundo e cria "categoria popular"

Fifa muda política e cria ingressos "acessíveis" para a Copa de 2026 - Foto: Divulgação/Fifa

A Fifa anunciou, nesta terça-feira, 16, mudanças no modelo de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, com a criação de uma nova categoria de bilhetes a "preços mais acessíveis". A medida surge após críticas recorrentes ao alto custo das entradas e ao sistema de precificação adotado pela entidade.

Os novos ingressos terão valor fixado em 60 dólares (R$ 327 na cotação atual) e poderão ser utilizados em todas as 104 partidas do Mundial, incluindo a grande final. No entanto, os bilhetes serão destinados exclusivamente a torcedores de seleções já classificadas para a competição.

A comercialização dessa nova categoria ficará sob responsabilidade das federações nacionais de cada país classificado, que terão autonomia para definir os critérios de distribuição. Em comunicado oficial, a Fifa detalhou o processo:

"Cada federação definirá como será o processo de solicitação e os seus próprios requisitos e critérios de escolha. Isso é necessário para garantir que esses ingressos sejam destinados especificamente para torcedores fiéis com um vínculo próximo com a sua seleção", explicou a entidade.

Do total de ingressos reservados para cada federação, 10% serão destinados à Categoria de Acesso para Torcedores, considerada a mais barata, enquanto 40% ficarão na Categoria de Valor, que até então era a opção mais acessível. As categorias Geral e Premium, de valores mais elevados, representarão 25% da cota cada.

O anúncio ocorre em meio a questionamentos sobre os preços praticados pela entidade. Segundo levantamento da BBB Sport, os ingressos para a final da Copa do Mundo, marcada para 19 de julho, apresentavam valores elevados nas categorias disponíveis, variando entre R$ 20,3 mil (Categoria de Valor para Torcedor), R$ 27 mil (Categoria Geral para Torcedores) e chegando a R$ 46,1 mil (Categoria Premium para Torcedores).