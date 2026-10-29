Filho de Romário pode assumir presidência de clube carioca

O America-RJ pode manter sua presidência como um assunto de família - Romarinho, filho do tetracampeão mundial Romário, é o único candidato declarado até o momento para assumir o comando do clube carioca.

A eleição está marcada para o dia 9 de novembro, e o atacante pretende dar continuidade ao trabalho iniciado pelo pai, que ocupa o cargo desde 2024.

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A candidatura representa uma possibilidade de mudança na liderança do America sem uma ruptura com a atual administração. Romarinho já participa de reuniões dos conselhos e acompanha discussões sobre o futuro financeiro e institucional da equipe, incluindo a possibilidade de transformação do departamento de futebol em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Apesar de ser o único interessado a ter manifestado a intenção de concorrer, o jogador ainda não tem a eleição garantida. O estatuto do America permite a apresentação de novas candidaturas até o próprio dia da votação, desde que os interessados cumpram os requisitos estabelecidos pelo regulamento.

Romarinho pode substituir o pai após dois anos de gestão

Torcedor declarado do America, Romário assumiu a presidência em 2024, acumulando a administração do clube com suas atividades como senador em Brasília.

Durante o mandato, o ex-atacante buscou atrair patrocinadores e reorganizar as finanças de uma instituição que enfrentava dificuldades para manter suas obrigações em dia.

Um dos principais avanços de sua gestão foi a regularização do pagamento de salários, anteriormente marcado por atrasos frequentes. A chegada de novas fontes de patrocínio também contribuiu para dar maior estabilidade às operações do clube.

A situação financeira, entretanto, continua exigindo atenção. O America ainda acumula dívidas elevadas e enfrenta incertezas relacionadas à sede social, localizada no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

No futebol, a equipe também não conseguiu alcançar um de seus principais objetivos: retornar à primeira divisão do Campeonato Carioca. É nesse cenário que Romarinho pretende assumir a presidência, com a missão de preservar os avanços administrativos e buscar soluções para os problemas que permanecem.

Atacante já participa das decisões do America

Ainda que seja conhecido principalmente pela carreira como jogador, Romarinho vem ampliando sua participação nos bastidores do clube. O atacante integra reuniões dos conselhos e acompanha debates relacionados à organização administrativa e às perspectivas de investimento no futebol.

Um dos assuntos em discussão é a possível criação de uma SAF, modelo que permitiria ao America estruturar sua operação futebolística como empresa e buscar investidores.

A proposta ainda está em debate, mas é considerada uma das alternativas para enfrentar as dificuldades financeiras e ampliar as condições de competitividade da equipe.

Em 2026, Romarinho também defendeu o America dentro de campo. Ao longo da temporada, disputou 21 partidas, marcou quatro gols e distribuiu três assistências.

A possibilidade de assumir a presidência, portanto, colocaria o filho de Romário em uma posição diferente dentro da instituição, passando da participação como atleta e colaborador nas discussões administrativas para a responsabilidade direta pela gestão.