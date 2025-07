Filipe Luís toma decisão grave sobre Pedro, que pode sair do Flamengo

Pedro, atacante do Flamengo - Foto: Divulgação | Flamengo

Um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro nos últimos anos pode estar vivendo seus últimos momentos com a camisa do Flamengo. Camisa 9 do Rubro-Negro, Pedro não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo, marcado para este sábado, 12, por opção técnica do treinador Filipe Luís em meio ao período que levantou dúvidas sobre a permanência do centroavante no clube carioca.

A comissão técnica do Flamengo está insatisfeita com a participação do atacante nos treinos e, nesta sexta-feira, 11, Pedro fez atividades à parte do restante do elenco. O episódio reascende um debate polêmico, quando o Rubro-Negro chegou a publicar nota oficial negando a intenção de negociar o atacante nesta temporada.

O pronunciamento do clube, divulgado no último dia 2 de julho, foi uma reação à informação do jornalista Mauro Cezar Pereira, que revelou a intenção do clube carioca em vender o jogador de 28 anos.

Sem citar o nome do comentarista, o Rubro-Negro se referiu ao caso como "especulações sem fundamento apenas geram ruído e desinformação junto à torcida e à opinião pública".

A relação entre jogador e clube ficou turbulenta logo durante a Copa do Mundo de Clubes, quando o técnico Filipe Luís preteriu outros atacantes no time titular em jogos importantes, deixando Pedro no banco de reservas nos jogos contra Chelsea e Bayern de Munique.

Com 11 jogos realizados no Campeonato Brasileiro, o centroavante já extrapolou as sete partidas definidas pela CBF e não pode mais disputar a atual edição da competição por outra equipe da Série A e, caso esteja de saída do Flamengo, deve se transferir a um time europeu.