Limpeza no Real: Rodrygo encabeça lista de dispensa de Xabi Alonso

Gigante europeu, o Real Madrid era o único clube invicto no Mundial de Clubes até encontrar com o Paris Saint-Germain na última quarta-feira, 9, em uma partida que passará um bom tempo na memória dos fãs de futebol. Perdendo por 4 a 0 em uma partida muito pouco convincente por parte do Madrid, o clube ficou de fora da grande final da primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

A competição foi a primeira que teve Xabi Alonso à frente do time, com o jogo de estreia do novo técnico após a saída de Carlo Ancelotti coincidindo com a primeira partida no mundial. Incomodado com o final da história que vinha construindo com os merengues, Xabi teria começado a planejar uma "limpeza" no elenco, tirando jogadores que não compõem o novo Real projetado pelo treinador.

A lista teria sido comentada em uma reunião com jogadores e o presidente Florentino Pérez, de acordo com a mídia espanhola. Na ocasião, Xabi teria pedido reforços e apresentado nomes que poderiam ser perdidos em prol da chegada de novos atletas.

Entre eles, o nome já previsto era o de Luka Modric, madridista que finalizou o contrato e já tinha acerto com o Milan, além de Lucas Vázquez, com contrato também finalizado e saída acertada.

No entanto, três novos nomes apareceram na lista - o brasileiro Rodrygo, o espanhol Dani Ceballos e o espanhol-marroquino Brahim Díaz não interessam ao novo técnico merengue, provavelmente deixando o Real Madrid.

Focando no brasileiro, as relações já estavam complicadas há algum tempo, com Rodrygo recebendo bem menos minutos do que gostaria no Real Madrid. Desde o elenco comandado por Ancelotti, o revelado pelo Santos costumava entrar em jogos apenas no segundo tempo, por vezes até mesmo nos acréscimos.

No Mundial com Xabi, Rodrygo só entrou em campo uma vez, na estreia do Real na competição contra o Al-Hilal.