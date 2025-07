Liverpool homenageará Diogo Jota durante amistoso

Liverpool prestará homenagem a Diogo Jota e seu irmão, mortos em acidente, durante amistoso contra o Preston. Cerimônia incluirá hino, minuto de silêncio e braçadeiras pretas. - Foto: MARK NAFTALIN / AFP

O Liverpool fará neste domingo, 14, um tributo especial a Diogo Jota e seu irmão, André Silva, que faleceram no último dia 3 de julho em um trágico acidente de carro no noroeste da Espanha. A homenagem acontecerá no amistoso contra o Preston North End, na cidade de Preston, e marcará o primeiro jogo da equipe desde a morte do atacante português.

Antes do apito inicial, o tradicional hino "You'll Never Walk Alone", símbolo da torcida dos Reds, será tocado no estádio. Em seguida, haverá um minuto de silêncio e a exibição de imagens de Diogo Jota nos telões e nas placas publicitárias. As duas equipes entrarão em campo com braçadeiras pretas, e o clube anfitrião depositará uma coroa de flores em frente à arquibancada visitante.

Jota havia se casado com a mãe de seus três filhos apenas 11 dias antes do acidente fatal. Ele e seu irmão morreram após o carro em que estavam sair da pista e pegar fogo. O técnico Arne Slot, recém-chegado ao comando do Liverpool, e vários jogadores do elenco estiveram presentes no funeral, realizado no último sábado, 6, na cidade natal do atleta, Gondomar, em Portugal.

Apesar do luto, o clube inglês manteve o compromisso de disputar o amistoso de pré-temporada contra o Preston, da segunda divisão inglesa. A preparação do elenco começou na última terça-feira (9), após o adiamento da programação inicial por conta da tragédia.