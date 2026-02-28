Fim da cera e VAR todo-poderoso: novas regras do futebol para a Copa

Siga o A TARDE no Google

O fim da cera pode estar próximo - o órgão que determina as regras do futebol, a International Football Association Board, aprovou uma série de mudanças que passarão a valer a partir da próxima Copa do Mundo, criando novas normas do jogo.

As alterações também entram em vigor para clubes a partir do dia 1º de junho e estarão plenamente aplicadas no Mundial. Basicamente, o pacote de medidas amplia o alcance do VAR e traz a prática de contagem regressiva para reduzir a perda de tempo em campo, lutando pelo final da "cera".

VAR todo-poderoso

Uma das principais novidades é a expansão do uso do árbitro de vídeo. O VAR poderá intervir em decisões relacionadas a escanteios e também em lances de segundo cartão amarelo, algo que até então não era permitido.

Nos casos de escanteio, o vídeo poderá corrigir erros claros quando o árbitro marcar tiro de meta indevidamente ou vice-versa, sem necessidade obrigatória de revisão no monitor à beira do campo.

Já nas situações de segundo cartão amarelo, o VAR poderá atuar caso haja um erro evidente que resulte em expulsão indevida.

Fim da cera

Já para combater a cera, reclamação constante de todas as torcidas, a IFAB estabeleceu limites de tempo com contagem visível feita pelo árbitro, seguindo diferentes tempos para cada situação.

Laterais: se a cobrança ultrapassar cinco segundos após o início da contagem, o arremesso será revertido para o adversário.

Tiros de meta: caso o goleiro demore mais de cinco segundos, será assinalado escanteio para o time rival.

Substituições: o jogador substituído terá dez segundos para deixar o campo após a sinalização da placa. Se não cumprir o prazo, o atleta que entraria só poderá participar após um minuto.

Além disso, qualquer jogador atendido pela equipe médica deverá permanecer fora de campo por pelo menos um minuto antes de retornar, de modo que a partida não espere por ele com a bola parada.

Possíveis novas regras

A entidade também informou que abrirá consultas para discutir punições a atletas que cubram a boca ao confrontar adversários em campo, prática que dificulta a identificação de possíveis ofensas.

Outro ponto que será testado envolve quedas frequentes de goleiros alegando lesão, situação que muitas vezes interrompe o jogo estrategicamente e se une às situações de "cera" no futebol.

Segundo o órgão, o objetivo das mudanças é tornar o jogo mais dinâmico, transparente e justo, reduzindo paralisações desnecessárias e ampliando o alcance das revisões em decisões consideradas críticas.