Finalista, Julia Soares ganha mais de 560 mil seguidores e celebra

Em sua primeira Olimpíada, Julia Soares, de apenas 18 anos, virou um dos assuntos mais comentados ao disputar o solo ao som de "Cheia de Manias", do Raça Negra, misturado com "Milord", de Edith Piaf. A atleta agradeceu o apoio e comemorou a chegada de mais de 560 mil seguidores, número que não para de aumentar.

"Queria agradecer a todas as mensagens e pela torcida de vocês. Terça-feira tem mais. E olá, seguidores novos", escreveu Julia em seus stories do Instagram, onde tinha 90 mil até o dia da competição.

A ginasta caiu na graça da torcida no último domingo, quando disputava as classificatórias dos aparelhos. A jovem encantou ao realizar uma série impecável, começando pelo movimento "Soares", entrada que leva seu nome, e emendou com um triplo giro cossaco. Ela teve a nota 13.800, garantindo a última vaga entre as finalistas do aparelho de trave de equilíbrio, nas Olimpíadas de Paris.

