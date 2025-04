Flamengo abre venda de ingressos para jogo contra o Vitória

Clube adquiriu 1.500 ingressos destinados à torcida visitante - Foto: Divulgação

O Flamengo deu início, nesta quarta-feira (2), à venda de ingressos para a partida contra o Vitória, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no próximo domingo (6), no Barradão.

O clube adquiriu 1.500 ingressos destinados à torcida visitante que serão comercializados pelo valor único de R$ 200, sem meia entrada.

Neste caso, o Vitória estabeleceu que todas as meias-entradas serão destinadas apenas à sua torcida. De acordo com o clube carioca, os sócios-torcedores seguem com prioridade nas fases de compra, e não haverá cobrança de taxa de conveniência.

O Mengão estreou no Campeonato Brasileiro, no último sábado (29), no Maracanã, onde empatou por 1 a 1 com o Internacional.