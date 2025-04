Sul-Americana: Universidad Católica encara o Vitória com desfalques

Goleiro Rafael Romo é titular da meta do Universidad Católica-EQU - Foto: Reprodução / Instagram / @ucatolicaec

Após oito anos, o Vitória retorna a disputa da Copa Sul-Americana. O Leão da Barra estreia na competição diante do Universidad Católica de Quito-EQU, nesta quarta-feira, 3, às 21h30, no Barradão, pela primeira rodada do grupo B.

O adversário do rubro-negro baiano já se encontra em Salvador. Certo é que os "Los Camaratas" terão dois desfalques importantes para este primeiro compromisso fora de casa na "Sula". O técnico Diego Martínez não contará com o meia Facundo Martínez e o goleiro Rafael Romo, ambos por lesão.



Aos 40 anos, o argentino Martínez está na Católica desde 2010. Ele está acometido de hérnia de disco lombar e ficou no Equador em tratamento.

Já o experiente goleiro venezuelano Romo, titular absoluto da meta do Universidad Católica nos últimos anos, foi diagnosticado com osteocondropatia no tornozelo direito e será submetido a uma artroscopia.

Com isso, os equatorianos devem ir a campo com Lara; Anangonó, Cangá, Medina e Castillo; Troya, Cacciabue, Romero, Ismael Díaz e Mauro Díaz; Palacios.

Vale salientar que 27 mil rubro-negros já estão garantidos para acompanharem o jogo no Manoel Barradas. A opção para assistir o confronto ao vivo é através da plataforma de streaming Paramount+.