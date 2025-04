"Todo mundo quer jogar", afirma Lucas Halter sobre a Sul-Americana

Lucas Halter, zagueiro do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Capitão do Vitória nas últimas partidas, o zagueiro Lucas Halter projetou a estreia na Copa Sul-Americana, contra o Universidad Católica, do Equador, nesta quarta-feira, 2, às 21h30, no Barradão. Em entrevista coletiva, o defensor destacou a importância do "fator casa" na fase de grupos e exaltou a competição continental, afirmando que "todo mundo que jogar".

"A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, da competição que é a Sul-Americana, todos os times são qualificados, não é atoa que estão disputando. A gente sabe que o fator casa vai ser muito importante, já que o nosso torcedor nos ajuda muito. Amanhã, a ideia é começar com os três pontos com a ajuda do professor, fazer um excelente jogo e começar ganhando", comentou Lucas Halter.

Primeiro adversário do Vitória, o Universidad Católica disputará, no Barradão, apenas a oitava partida no ano, enquanto o Rubro-Negro entrará em campo pela 24ª vez. A equipe disputou quase um terço das partidas do clube baiano na temporada.

"É sempre um honra disputar a Sul-Americana, um campeonato muito díficil, todo mundo quer jogar, já que para jogar tem que fazer por onde, então é motivo de prazer e orgulho estar representando o Vitória, que faz alguns anos que não disputa. É um sentimento de felicidade para o grupo todo disputar essa competição", concluiu o jogador.

Além de já ter disputado a Copa Libertadores, Lucas Halter também já entrou em campo pela Sul-Americana, em 2023, quando defendia o Goiás. Questionado sobre sua experiência no torneio, o atleta revelou a sua diferença em relação ao Campeonato Brasileiro.

"Os jogos da Sul-Americana são diferentes do que no Brasileirão, são corridos, mais pegado, tem poucas faltas, isso já foi falado e temos total noção. Já estudamos adversário e sabemos o que esperar amanhã", afirmou.