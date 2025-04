Conmebol anuncia mudanças nas regras da Libertadores e Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol mudou regras das suas principais competições - Foto: Divulgação / Conmebol

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) fez alterações nas regras de suas principais competições, as Copas Libertadores e Sul-Americana.

A meta é aumentar a agilidade e a fluidez nos jogos e adaptar as competições aos novos métodos da Ifab (International Football Association Board), órgão responsável pela regulamentação do futebol mundial. As novas modificações entram em vigor para a edição de 2025 e prometem impactar diretamente a dinâmica das partidas.

A principal mudança divulgada pela Conmebol se refere à regra 12, que trata do tempo em que o goleiro pode segurar a bola dentro da sua área. A partir de agora, os arqueiros terão um limite de oito segundos para reposicionar a bola, com o objetivo de reduzir o tempo perdido durante as partidas. Caso esse tempo seja excedido, o árbitro concederá um escanteio ao time adversário.

A decisão foi tomada após uma análise detalhada de práticas que têm retardado o andamento dos jogos, especialmente a famosa "cera" praticada por goleiros ao segurarem a bola por longos períodos. A medida visa acelerar as reposições e tornar o futebol mais dinâmico e fluido.

Contagem Regressiva para Goleiros

Para garantir o cumprimento da nova regra, os árbitros iniciarão uma contagem regressiva de cinco segundos antes de o goleiro ser obrigado a lançar a bola. Durante esse período, o árbitro levantará a mão para sinalizar que o tempo está se esgotando, ajudando a manter a ordem e a transparência no cumprimento da norma.

Outras Mudanças nas Regras

Além da alteração na regra 12, a Conmebol implementou outras modificações que visam melhorar a organização e a fluidez das partidas:

Regra 3: Agora, apenas o capitão da equipe poderá se aproximar do árbitro para contestar decisões. Qualquer outro jogador que o faça estará sujeito a receber um cartão amarelo, buscando reduzir as discussões em campo e aumentar o respeito pelas autoridades.

Regra 8: Em caso de parada de jogo fora da área penal, o árbitro concederá um bola ao chão para o time que detinha a posse de bola, sempre que possível determinar essa situação. Caso não seja possível identificar quem estava com a posse, o juiz deixará a bola com o jogador da equipe que tocou a bola por último. A intenção é agilizar a retomada do jogo e evitar debates desnecessários sobre a posse.

Regra 9: Quando um membro da comissão técnica, um jogador temporariamente fora do campo, um reserva ou um atleta substituído ou expulso tocar a bola, o árbitro concederá um tiro livre indireto. Não haverá sanção disciplinar, desde que não haja intenção de interferir de forma antirregulamentar, reforçando a ideia de jogo mais rápido e fluido.

De acordo com a Conmebol, as mudanças têm o objetivo de agilizar o jogo e evitar "perda de tempo desnecessária", além de promover um ambiente mais justo e equilibrado para todos os times. A intenção é criar uma competição mais rápida e com menos interrupções, beneficiando o espetáculo e a experiência dos torcedores.