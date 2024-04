Flamengo e Grêmio estreiam na Libertadores nesta terça-feira, 2; veja | A TARDE

A principal competição do continente americano está prestes a começar. Trata-se da Copa Libertadores da América de 2024, que contará com a participação de sete clubes brasileiros, que disputarão frente a frente pela conquista da ‘Glória Eterna’. ]

Visando manter a taça em território nacional, Flamengo e Grêmio iniciam suas trajetórias rumo a um possível tetra da Libertadores nesta terça-feira, 2, ambos fora de casa, às 19h e 21h, respectivamente.

O Flamengo, que conquistou o título pela última vez em 2022, fará sua estreia contra o Milionarios, de Bogotá, na Colômbia. Após uma jornada de seis horas e meia, a equipe rubro-negra chegou à capital colombiana na noite deste domingo, 31, e seguiu diretamente para o hotel, onde um grupo de cerca de 10 torcedores aguardava ansiosamente para dar as boas-vindas aos jogadores.

A delegação do Flamengo viajou com 24 atletas. Acompanhando-os estão o vice-presidente de futebol, Marcos Braz; o diretor executivo Bruno Spindel; e Diogo Lemos, membro do Conselho de Futebol do clube. Nesta segunda-feira, 1, o grupo realizará um treino no antigo centro de treinamento da seleção colombiana. Embora a altitude na cidade seja moderada, a cerca de 2.640 metros, o foco principal do Flamengo é adaptar os jogadores à maior velocidade da bola.

Já o Grêmio de Renato Portaluppi, que está a seis anos sem erguer a taça da competição, fará sua estreia contra o The Strongest, da Bolívia, na temida altitude de La Paz, há cerca de 3.640 metros do nível do mar.

Apenas três dias depois do primeiro jogo da final do Gauchão, o treinador gremista afirmou que fará algumas prevenções no time. Após o empate contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, no último sábado, 30, Renato reconheceu que enfrenta dificuldades para utilizar o melhor de sua equipe nesta sequência de jogos. O calendário apertado, as longas viagens e o desgaste causado pela altitude tornam o processo ainda mais desafiador.

Sem nenhum dos jogadores considerados titulares, a equipe gaúcha viajou na manhã desta segunda-feira, 1, até Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, onde permanecerá até o dia da partida. O deslocamento até La Paz está agendado para horas antes do jogo, na terça, 2, às 21h.