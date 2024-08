Flamengo encontra Bolívar pelas oitavas da Libertadores; onde assistir

Jogadores do Flamengo - Foto: © Paula Reis / Flamengo / Direitos reservados

As oitavas de final da Libertadores começam nesta quinta-feira, 15, para o Flamengo, com o primeiro confronto das oitavas de final contra o Bolívar, no Estádio do Maracanã, às 21h30. Os Rubro-Negros cariocas, tricampeões da América, credenciaram-se ao mata-mata após terminar o Grupo E na segunda posição, com 10 pontos, atrás justamente do Bolívar, que somou 13 pontos. O duelo será transmitido na ESPN e Disney+.

O técnico Tite não poderá contar com o lateral Matías Viña, com uma lesão no joelho direito, e os atacantes Éverton Cebolinha e Bruno Henrique, suspenso. Para o lugar do uruguaio, o substituto natural é Ayrton Lucas. Na frente, Luiz Araújo é favorito para sair jogando em uma das pontas.

Compatriota de Viña, o também lateral Guillermo Varela treinou com o restante do elenco e pode retornar à equipe após tratar uma lesão no quadril. Ele desfalcou o Flamengo no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo, 11, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro - Wesley foi titular na ocasião.



Na fase de grupos, Flamengo e Bolívar se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. No primeiro encontro, no dia 24 de abril, em La Paz, os bolivianos venceram por 2 a 1, com gols dos atacantes brasileiros Bruno Sávio e Chico da Costa - Viña descontou. O troco veio no dia 15 de maio, com um triunfo rubro-negro por 4 a 0 no Maracanã, em que Pedro, Cebolinha, Ayrton Lucas e o meia Gerson balançaram as redes.

O time lidera o Campeonato Boliviano com 23 pontos, dois a frente do The Strongest, que também segue vivo na Libertadores. Inclusive, pode ser o adversário do ganhador do confronto entre Flamengo e Bolívar, caso se classifique diante do Peñarol, do Uruguai.

O Bolívar será o mandante do jogo de volta, na próxima quinta, 22, novamente às 21h30, no Estádio Hernando Siles, na capital em La Paz, situada 3,64 mil metros de altitude. .