Flamengo estreia no Mundial nesta segunda; saiba onde assistir

Flamengo estreia no Mundial de Clubes contra o Espérance-TUN na Filadélfia - Foto: Reprodução / Instagram / @flamengo

A terceira rodada do Mundial de Clubes da FIFA 2025 promete movimentar a segunda-feira, 16, com clubes tradicionais em campo. Destaque para a estreia do Flamengo, que entra em campo contra o Espérance, da Tunísia, encerrando a programação do dia. Chelsea, Boca Juniors e Benfica também estarão em ação, reforçando o peso dos duelos.

A edição atual do torneio é disputada nos Estados Unidos e reúne 32 clubes divididos em oito grupos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final.

Estreia rubro-negra

Representante brasileiro no grupo D, o Flamengo inicia sua caminhada diante do Espérance no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h.

O duelo terá transmissão ao vivo em TV aberta pela Globo, além de exibição no canal a cabo SporTV em TV fechada, do DAZN via streaming e na Cazé TV no YouTube.

Outros jogos desta segunda-feira

Mais cedo, às 16h, o Chelsea encara o Los Angeles FC no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O clube inglês chega embalado após conquistar a UEFA Conference League e é um dos favoritos do grupo.

Na sequência, às 19h, o tradicional Boca Juniors enfrenta o Benfica no Hard Rock Stadium, em Miami. Ambos fazem parte do equilibrado Grupo C, que ainda conta com o poderoso Bayern de Munique, que estreou com uma goleada de 10 a 0 sobre o Auckland City no domingo, 15.

Confira a programação completa da Copa do Mundo de Clubes desta segunda-feira:

Jogos do dia – Mundial de Clubes (16/06)

16h – Chelsea x Los Angeles FC

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Transmissão: DAZN (streaming), Cazé TV (Youtube) e SporTV (TV fechada)

19h – Boca Juniors x Benfica

Hard Rock Stadium, Miami

Transmissão: DAZN (streaming), Cazé TV (Youtube) e SporTV (TV fechada)

22h – Flamengo x Espérance

Lincoln Financial Field, Filadélfia

Transmissão: Globo (TV Aberta) DAZN (streaming), Cazé TV (Youtube) e SporTV (TV fechada)