Flamengo prevê gasto de R$ 3 bi para novo estádio

Projeto preliminar previa estádio com 60 metros de altura, equivalente a um prédio de 20 andares, com 27 elevadores e 16 rampas integradas para acesso interno - Foto: Divulgação

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, afirmou após a vitória na Taça Guanabara, neste sábado, 22, que o custo estimado para a construção do novo estádio do clube é agora de “R$ 3 bilhões ou mais”. A estimativa inicial, divulgada em novembro, era de R$ 1,9 bilhão.

O ajuste no orçamento foi resultado de estudos mais detalhados sobre o terreno do Gasômetro, adquirido pelo Flamengo no ano anterior, e análises de viabilidade econômica e financeira.

“Nós contratamos a Arena para fazer um primeiro estudo. Eles disseram que fizeram uma avaliação preliminar. Nós estamos contratando eles para aprofundar a parte da qualidade de solo e a parte viária do entorno do estádio”, disse Bap, referindo-se à Arena Events + Venues, responsável pelo estudo de viabilidade técnica.

O clube está colaborando ainda com a Fundação Getúlio Vargas para uma análise econômica e financeira detalhada.

“Eles pediram 45 dias para fazer esse trabalho, para que a gente possa ter uma noção exatamente de onde a gente está”, acrescentou Bap.

A expectativa é que, em cerca de 60 dias, o Flamengo tenha uma visão mais clara dos custos e possa divulgar informações mais precisas sobre o projeto.

O valor estimado inclui diversas despesas, como a compra do terreno, sondagem, descontaminação, terraplanagem, fundação, estruturas, instalações, estacionamento, cobertura, campo, urbanização e paisagismo, além de um compromisso com a Prefeitura.

O projeto preliminar, apresentado em novembro pelo então presidente Rodolfo Landim, previa um estádio com 60 metros de altura, equivalente a um prédio de 20 andares, com 27 elevadores e 16 rampas integradas para acesso interno. A capacidade total para jogos de futebol seria de 77.923 torcedores, tornando-o um dos maiores estádios do Brasil.