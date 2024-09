Fluminense vence Atlético-MG na ida das quartas da Libertadores

O meia Lima celebra o gol da vitória do Fluminense sobre o Atlético-MG - Foto: Daniel RAMALHO / AFP

Com um gol do meia Lima a poucos minutos do fim, o Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira (18), no Maracanã.

Depois de começar no banco de reservas, o meia de 28 anos deu os três pontos ao atual campeão com uma cabeçada aos 88 minutos da partida. O duelo de volta será disputado na próxima quarta-feira na Arena MRV em Belo Horizonte.

Quem avançar jogará nas semifinais contra o vencedor do confronto entre River Plate e Colo Colo.