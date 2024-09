Focado no Brasileirão, Bahia pode ter caminho à Libertadores encurtado

Atualmente no G-6, Tricolor briga por classificação à Libertadores via Campeonato Brasileiro - Foto: (Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia)

Após vencer o Atlético-MG e voltar ao G-6 do Campeonato Brasileiro, o Bahia tem mais uma missão importante, no próximo sábado, 21, visando se manter na parte de cima da tabela. O Tricolor enfrenta o Fortaleza, adversário diretamente relacionado na luta pela classificação à Libertadores, às 21h, na Arena Castelão. Focado no objetivo, o Esquadrão de Aço pode ter caminho facilitado a depender dos desempenhos dos clubes do Brasil nas outras competições da temporada.

Mesmo eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, o torneio ainda pode ser importante para a temporada do Bahia, assim como a Libertadores e a Sul-Americana. Entenda:

Reservando originalmente seis vagas para a Libertadores, o Campeonato Brasileiro pode contar com o aumento desse número a depender dos campeões de outras competições, fazendo com que o G-6 possa se tornar um G-7, G-8 ou até um G-9, de acordo com o contexto atual do Brasileirão.

Vale mencionar que o Bahia não dependerá de ningúem para voltar a disputar pela Glória Eterna se mantiver o seu desempenho atual no Brasileirão. Entretanto, em 6º colocado na Série A, o clube baiano pode ver sua situação ficando mais confortável a depender dos seguintes contextos:

No caso da Copa do Brasil, um título do Flamengo abre uma vaga extra no Campeonato Brasileiro caso o Rubro-negro termine a temporada entre os seis primeiros colocados. O clube carioca também pode aumentar o número de vagas via Libertadores, assim como o Botafogo e São Paulo, que se enfrentam nesta quarta-feira, 18, pelo duelo de ida das quartas de final da competição.

A Sul-Americana também pode facilitar a vida do Esquadrão de Aço. O Fortaleza, que saiu atrás na disputa por uma vaga nas semi-finais após amargar derrota de 2 a 0 contra o Corinthians, é o 3º colocado do Brasileirão, pode ajudar o Tricolor caso consiga a virada sobre o clube paulista e conquiste o título do torneio internacional. Além do Leão do Picí, o Cruzeiro, atualmente na 7ª posição, e o Athletico, na 13ª, também estão vivos na Sula.

Há 35 anos sem disputar a Libertadores, o Bahia foi o primeiro representante brasileiro na competição em 1960 e voltou a competir em outras duas oportunidades. O Técnico Rogério Ceni, que também fica de olho na possibilidade de novas vagas via Campeonato Brasileiro, comentou sobre a situação após a vitória por 3 a 0 diante do Atlético-MG, no último domingo, 15, na Arena Fonta Nova.

"Confronto direto, abriu nove pontos do Atlético-MG. Bragantino empatou, Athletico-PR empatou. Tudo isso a gente tem que estar atento, para essa sétima vaga, oitava eventual. Vai ser uma guerra constante. Vão existir derrotas, mas o que pode manter nosso sonho é o torcedor enxugar a lágrima e ir para o campo de batalha", projetou.