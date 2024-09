Bahia conta o retorno de Cuesta na reapresentação de olho no Fortaleza

Bahia iniciou preparação para enfrentar o Fortaleza - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

De volta aos trabalhos após o triunfo por 3 a 0 diante do Atlético-MG, na Arena Fonte Nova, o Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo e iniciou a preparação, na tarde desta terça-feira, 17, para o jogo contra o Fortaleza, no Castelão, às 21h, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A novidade fica por conta da volta do zagueiro Victor Cuesta, que se recuperava de problemas físicos, que o deixou fora das últimas partidas do Esquadrão. O argentino é um dos cotados para assumir a titularidade no duelo contra o Tricolor Cearense após a suspensão de Kanu, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Alvinegro.

Além de Cuesta, o técnico Rogério Ceni tem as opções de David Duarte, que já atuou no lado esquerdo da defesa, e Vitor Hugo, que é canhoto e retornou ao time após ser emprestado na temporada passada.

Outra novidade no trabalho foi a liberação do atacante Tiago. O jogador, revelado nas divisões de base, esteve fora das últimas apresentações por conta de uma contusão.



Após ativação na academia o elenco tricolor participou de um exercício físico sob comando do preparador Danilo Augusto. Em seguida, o técnico Rogério Ceni preparou um treino técnico em espaço reduzido. A atividade ainda contou com a utilização de quatro traves.

Na próxima etapa, os atletas que começaram entre os titulares na vitória contra o Atlético-MG foram liberados, enquanto o restante dos atletas continuaram na preparação e treinaram finalizações.

Por fim, o atacante Biel seguiu de fora das atividades e seguiu o tratamento, enquanto o volante Nico Acevedo deu continuidade à transição física.

Na 6ª colocação com 42 pontos, o Bahia enfrenta o Fortaleza, que comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 49.