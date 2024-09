Bahia: Lucho Rodríguez mostra incômodo com banco de reservas

Lucho balançou as redes contra o Galo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Autor do terceiro gol do Bahia na vitória por 3 a 0 em cima do Atlético-MG, em partida válida pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o atacante uruguaio Luciano Rodríguez mostrou que segue vivo na briga por uma vaga no time titular do técnico Rogério Ceni.

O gol contra o Galo foi o primeiro de Lucho pelo Brasileirão e o segundo dele com a camisa do Bahia - marcou na vitória por 1 a 0 em cima do Botafogo pela Copa do Brasil -, em dez partidas pelo Tricolor.

Com status de contratação mais cara da história do Bahia - custou cerca de R$ 65 milhões -, o uruguaio de 21 anos falou sobre sua adaptação ao futebol brasileiro.

"É a primeira vez que saio do meu país. Passei dois meses no clube. Mas, como disse anteriormente, estou feliz aqui. E espero poder seguir crescendo. Como disse, posso dar mais. Sei que sou capaz. É bom que seja assim", declarou o atacante durante entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 17, na Cidade Tricolor.

Lucho expressou confiança em seu crescimento com a camisa do Bahia e falou sobre a importância tática exercida pelos atacantes no time comandado por Rogério Ceni.

"Obviamente que eu tenho que cumprir toda a função que o treinador pede. Tanto ofensiva quanto defensivamente têm a mesma importância, porque o atacante é o primeiro defensor da equipe na hora da pressão. Eu creio que tem que cumprir a função ao pé da letra, como pede o treinador", destacou o camisa 17 do Esquadrão.

Lucho durante coletiva na Cidade Tricolor | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Chamado de o 'novo Suárez' pela imprensa uruguaia, Lucho mostrou incômodo com o banco de reservas e afirmou que tem trabalhado forte para ganhar uma chance no time titular. O atacante foi titular apenas na derrota para o Fluminense, na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, foi substituído no início do segundo tempo.



"Começar no banco é difícil porque tem que entrar no ritmo da partida, mas sempre tento entrar da melhor maneira, na maior intensidade possível para dar meu máximo. Eu marquei dois gols saindo do banco e fico muito feliz por isso, mas claro que se Rogério me escalar de titular eu vou entregar meu máximo para poder ajudar a equipe", afirmou o uruguaio.

Atualmente, o Bahia ocupa a sexta colocação no Brasileirão, com 42 pontos somados. Na próxima rodada, o Tricolor visita o Fortaleza, terceiro colocado, com 49 pontos, na Arena Castelão, às 21h deste sábado (21).