Ceni cobra elenco tricolor: “Querem jogar a Libertadores ou não?"

Na noite do último domingo, 15, o Esporte Clube Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, após um jejum de dois jogos, com certa autoridade. Com gols de Everaldo, Éverton Ribeiro e Lucho Rodríguez, a equipe comandada por Rogério Ceni aplicou um sonoro 3 a 0 no Atlético-MG, na Arena Fonte Nova. O resultado recolocou o time no G-6 do certame, na 6ª colocação, com 42 pontos conquistados, alcançando uma marca importante na temporada.

O triunfo veio em um momento importante do ano, onde a torcida azul, vermelha e branca começava a questionar cada vez mais o trabalho de Ceni a frente do time, já que após nova eliminação, dessa vez para o Flamengo, as chances de título na temporada tornaram-se quase nulas: aproximadamente 0,52% de probabilidade de conquistar o Brasileirão, única competição restante para a equipe em 2024. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com os três pontos garantidos na bagagem, nesta segunda-feira, 16, o Esquadrão divulgou o tradicional vídeo dos bastidores do jogo, e uma declaração do comandante tricolor atraiu a atenção da torcida. Durante a preleção da equipe, poucos minutos antes da bola rolar contra o Galo, Ceni reuniu os atletas e desferiu algumas falas, cobrando o elenco: “Vocês querem jogar a Libertadores? Vocês querem jogar a Libertadores ou não? Esse é um jogo de Libertadores, é esse tipo de gente que vocês vão encontrar, mas antes nós temos que passar por eles para chegar lá”.

“Ano que vem nós temos que estar lá! Depende de hoje, depende de cada um de vocês, não se escondam, joguem e façam o melhor que vocês podem”, afirmou Rogério Ceni na sequência.

Outro que chamou atenção dos torcedores foi Caio Alexandre. Nas últimas partidas, boa parte do Brasil tem questionado a capacidade do Bahia de marcar gols. Com muita troca de passe e superioridade em quase todos os jogos quando o assunto é posse de bola, a equipe de Ceni enfrentava dificuldade na hora de concluir as jogadas. Diante deste cenário, o meio-campista bradou: “Fazer gol, fazer gol. Olhar para o gol com tesão, com fome de fazer gol na nossa casa”. O tricolor baiano marcou dois gols com finalizações de fora da área contra o Atlético-MG.

O Tricolor de Aço volta à campo no sábado, 21, às 21h, contra o Fortaleza, no Castelão, e se reapresenta para iniciar a preparação visando o duelo nesta terça-feira, 17, no CT Evaristo de Macedo.