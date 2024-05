Fluminense vence clássico e Corinthians segue sem vitória | A TARDE

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro foi aberta neste sábado, 20, com os mandantes levando a melhor nesta tarde e início de noite. Destaque para a primeira vitória do Fluminense na competição, que derrotou o Vasco da Gama por 2 a 1, no Maracanã.

Os gols do clássico foram marcados por Ganso e Martinelli para o Flu, enquanto Vegetti descontou para o Cruzmaltino. A partida também foi marcada por decisões polêmicas da arbitragem, que já tem sido alvo de duras críticas neste início de Brasileirão.

Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras subiu momentaneamente para a 8ª colocação, com 4 pontos. O Vasco, por outro lado, conheceu sua segunda derrota seguida e estacionou na 13ª posição com 3 pontos.

RB Bragantino x Corinthians

O RB Bragantino venceu mais uma no Nabi Abi Chedid, onde recebeu o Corinthians e fez 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Vitinho, enquanto o Timão segue sem vencer e sem fazer gols no campeonato.

Vitinho comemora gol contra o Corinthians | Foto: Ari Ferreira | RB Bragantino

Até o momento, o Massa Bruta é o líder do Brasileirão, com 7 pontos marcados. Já o Corinthians está em 16º, com apenas um ponto e podendo entrar na zona de rebaixamento até o final da rodada.

Grêmio x Cuiabá

O Grêmio foi outro que venceu a segunda partida como mandante. O Imortal aplicou 1 a 0 no Cuiabá, na Arena do Grêmio, com gol marcado por Cristaldo. Com mais uma derrota, o Dourado ainda não pontuou na Série A.

Cristaldo marcou o único gol do Grêmio sobre o Cuiabá | Foto: Divulgação | Grêmio FBPA

Com 6 pontos somados, o Grêmio subiu para a 3ª colocação na tabela. O Cuiabá, com um jogo atrasado, contra o Vitória, está na lanterna.