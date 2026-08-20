Fonte Nova receberá dois jogos do grupo do Brasil na Copa Feminina

A Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), receberá dois jogos do Grupo A, que tem a Seleção Brasileira como cabeça de chave, durante a Copa do Mundo Feminina de 2027, conforme a tabela oficial do Mundial, divulgada pela FIFA nesta quinta-feira, 20.



A capital baiana será palco das partidas de número 2 e 33 do Grupo A durante a fase de grupos. O primeiro confronto do Grupo A em Salvador está marcado para 26 de junho de 2027, uma sexta-feira. Já a segunda partida acontecerá no dia 5 de julho, um domingo. Os horários e as seleções envolvidas nos confrontos ainda dependem da definição da composição do grupo.





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Confira:

Apesar de a Arena Fonte Nova receber dois jogos do Grupo A, a Seleção Brasileira não entrará em campo em Salvador durante a fase de grupos. A estreia do Brasil será no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 24 de junho, na partida de abertura da Copa do Mundo Feminina de 2027.



Na segunda rodada, a equipe brasileira jogará na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 29 de junho. O último compromisso da fase de grupos será disputado no Mané Garrincha, em Brasília, em 4 de julho.



A partir das oitavas de final, o estádio em que a Seleção Brasileira atuará dependerá da posição da equipe na classificação do Grupo A. O caminho será diferente caso o Brasil termine a primeira fase na liderança ou na segunda colocação da chave.





Arena Fonte Nova terá sete jogos na Copa do Mundo Feminina

A tabela oficial da Copa do Mundo também colocou a Arena Fonte Nova como palco de outros quatro jogos da fase de grupos, válidos pelos Grupos E, F (duas partidas) e H. Além disso, o estádio sediará uma partida das oitavas de final do Mundial.



Ao todo, a Arena Fonte Nova receberá sete partidas durante a competição.



A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho, no Brasil. Salvador é uma das oito cidades escolhidas como sede, ao lado de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. A Arena Fonte Nova será o estádio responsável por receber os jogos na capital baiana.





Como será a Copa do Mundo Feminina de 2027?

A Copa do Mundo Feminina de 2027 contará com 32 seleções, a exemplo da última edição, realizada em 2023. Das 14 vagas ainda em disputa, sete virão das Eliminatórias da Europa e quatro serão destinadas à Concacaf. Uma repescagem intercontinental, com dez seleções, definirá as três últimas vagas.



A repescagem terá uma fase preliminar, entre 24 de novembro e 5 de dezembro, com seis seleções: Taiwan, Uzbequistão, África do Sul, Gana, Equador e Papua Nova Guiné. Cada equipe disputará três partidas, e as duas melhores avançarão para a fase final, entre 23 de fevereiro e 6 de março.



Venezuela, duas representantes da Concacaf e uma da Uefa entrarão diretamente na fase final, que definirá as três últimas classificadas para a Copa do Mundo em confrontos diretos.

Veja todas as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2027: