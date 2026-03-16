Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SE PRONUNCIOU!

Fora da Seleção, Neymar manda recado após convocação de Ancelotti

Craque do Santos admite tristeza por ausência, mas mantém "foco" na lista final

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/03/2026 - 20:33 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Neymar quebrou o silêncio sobre a ausência na convocação da Seleção
Neymar quebrou o silêncio sobre a ausência na convocação da Seleção -

O técnico Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira sem Neymar na tarde desta segunda-feira, 16, e o meia-atacante do Santos se pronunciou sobre a sua ausência. O jogador admitiu estar "chateado", mas se mostrou confiante para estar presente na convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

“Vou falar aqui porque não dá para passar em branco. Obviamente estou chateado, triste, por não ter sido convocado, mas o foco continua. Dia após dia, treino após treino, jogo após jogo, nós vamos conseguir nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua”, disse o atleta em entrevista ao Podpah.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Neymar esteve presente em partida válida pela Kings League Brasil — liga de futebol 7 (sete contra sete) — nesta segunda e marcou um gol de pênalti, pela Fúria, na derrota para Desimpain por 7 a 4.

Desejo de voltar

Maior artilheiro da história do Brasil, o jogador não defende a Amarelinha desde outubro de 2023 e voltou a ficar fora da lista mesmo declarando publicamente seu desejo de voltar à Seleção após retornar ao Santos.

Neymar tem 79 gols e 59 assistências em 134 jogos com a Canarinha e ainda não foi convocado sob o comando de Carlo Ancelotti.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do mundo neymar seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

x