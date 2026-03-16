Fora da Seleção, Neymar manda recado após convocação de Ancelotti
Craque do Santos admite tristeza por ausência, mas mantém "foco" na lista final
Por Lucas Vilas Boas
O técnico Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira sem Neymar na tarde desta segunda-feira, 16, e o meia-atacante do Santos se pronunciou sobre a sua ausência. O jogador admitiu estar "chateado", mas se mostrou confiante para estar presente na convocação final para a Copa do Mundo de 2026.
“Vou falar aqui porque não dá para passar em branco. Obviamente estou chateado, triste, por não ter sido convocado, mas o foco continua. Dia após dia, treino após treino, jogo após jogo, nós vamos conseguir nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua”, disse o atleta em entrevista ao Podpah.
Neymar esteve presente em partida válida pela Kings League Brasil — liga de futebol 7 (sete contra sete) — nesta segunda e marcou um gol de pênalti, pela Fúria, na derrota para Desimpain por 7 a 4.
Desejo de voltar
Maior artilheiro da história do Brasil, o jogador não defende a Amarelinha desde outubro de 2023 e voltou a ficar fora da lista mesmo declarando publicamente seu desejo de voltar à Seleção após retornar ao Santos.
Neymar tem 79 gols e 59 assistências em 134 jogos com a Canarinha e ainda não foi convocado sob o comando de Carlo Ancelotti.
