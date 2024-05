Fora do Brasil, adversários da dupla Ba-Vi entram em campo | A TARDE

Após se enfrentarem pela quinta vez na temporada, Bahia e Vitória têm a semana livre de preparação para a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Seus adversários, no entanto, não tiveram esse privilégio. Na noite desta terça-feira, Grêmio e Cruzeiro entraram em campo por competições internacionais.

Adversário do Bahia, o Grêmio foi até a Argentina e venceu o Estudiantes por 1 a 0 em jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Imortal, mesmo com um jogador a menos, conquistou três pontos heroicos e segue vivo na briga pela classificação.

Leia mais: Motivado por “soberba” do Vitória, Everaldo diz: “Estava revoltado"

Leia mais: Janderson é apresentado no Vitória e quer ajudar "nas duas funções"

Também pela 3ª rodada, mas da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro, próximo adversário do Vitória, visitou o Unión La Calera, no Chile, e empatou sem gols. O atacante Rafael Elias perdeu um gol inacreditável, que poderia ter garantido três pontos para a Raposa. No Grupo B, os mineiros seguem sem vencer, com três empates em três jogos.

O duelo entre Bahia e Grêmio está marcado para as 21h de sábado, 27, na Arena Fonte Nova. No dia seguinte, às 16h, o Vitória encara o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte.