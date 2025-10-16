Formado na Toca do Leão, Ronaldo reencontra o Vitória pelo Bahia

Goleiro Ronaldo, formado na base do Vitória, viverá um momento especial no Ba-Vi. Ele reencontra o Barradão, agora defendendo o arquirrival Bahia, em jogo que "para a Bahia". - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Uma das grandes histórias do clássico Ba-Vi desta quinta-feira, 16, às 21h30, terá como protagonista o goleiro Ronaldo. Formado nas categorias de base do Vitória, o arqueiro reencontra o ex-clube e o Barradão pela primeira vez como jogador do Bahia.

Ronaldo é mais um atleta formado na “Fábrica de Talentos” — nome dado à categoria de base do Vitória. Após alguns anos se destacando na Toca do Leão, o goleiro foi alçado ao time profissional no final de 2015, mas apenas em 2018 passou a figurar na meta rubro-negra.

Embora a estreia tenha demorado, após entrar em campo com a camisa do Vitória pela primeira vez, Ronaldo chegou a retornar à reserva em algumas oportunidades, mas se tornou peça importante na equipe. No total, disputou 91 jogos pelo Leão da Barra durante pouco mais de sete anos (2015 a 2021) no elenco profissional do clube.

Um dos pontos altos de sua trajetória defendendo as cores rubro-negras ocorreu justamente contra o clube no qual atua atualmente: o Bahia. Em 2020, na Arena Fonte Nova, Ronaldo foi protagonista em uma partida que a torcida tricolor prefere esquecer — o goleiro literalmente fechou o gol e ajudou o Vitória a vencer o Ba-Vi por 2 a 0, em duelo válido pela Copa do Nordeste daquele ano.

No entanto, como toda história, a de Ronaldo com o Vitória teve um fim — e foi pouco agradável. Em 2021, no último ano de contrato, um entrave nas negociações de renovação levou ao afastamento do goleiro. Ele ainda voltou a defender a camisa rubro-negra naquele ano, mesmo sem acordo, mas ao final da temporada deixou o Leão rebaixado à Série C e seguiu para o Atlético-GO.

Agora, após cinco anos, Ronaldo reencontra o Vitória, desta vez defendendo as cores do arquirrival Bahia. Durante sua passagem pelo Atlético-GO, o goleiro já havia enfrentado o Leão da Barra quatro vezes, mas como jogador do Esquadrão será a primeira vez.

Diante deste novo capítulo em sua história com o Vitória, Ronaldo projetou o clássico Ba-Vi com entusiasmo. Após o triunfo sobre o Flamengo, no domingo passado, 5, o arqueiro tricolor demonstrou respeito ao ex-clube. Para o goleiro, o Ba-Vi é uma partida que “para a Bahia”, e que, independentemente do momento ou da posição na tabela, será um jogo difícil: