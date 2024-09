Fórmula 1: Charles Leclerc faz a pole do GP do Azerbaijão

Leclerc, Piastri e Sainz no GP do Azerbaijão - Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fez a pole position do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, ao marcar o melhor tempo no treino de classificação disputado neste sábado, 14, nas ruas de Baku.

A segunda posição ficou com australiano Oscar Piastri (McLaren), enquanto a segunda fila será formada pelo espanhol Carlos Sainz (Ferrari), em terceiro, e o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), em quarto.

Leclerc fez a 26ª pole da carreira em um traçado no qual já venceu no ano passado: "É um dos meus circuitos favoritos. Não foi um fim de semana fácil para mim com o acidente no primeiro treino livre e um problema no segundo".

"Não estava preocupado porque tinha o ritmo e na minha última volta melhorei um pouco mais. É incrível estar na pole de novo!", comemorou o monegasco.

Líder do campeonato, o holandês Max Verstappen (Red Bull) será apenas sexto no grid, atrás do britânico George Russell (Mercedes), quinto.

A quarta fila terá dois ex-campeões mundiais, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), em sétimo, e o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), oitavo.

O argentino Franco Colapinto, que disputa seu segundo GP com a Williams, largará em nono, enquanto seu companheiro de equipe, o tailandês Alex Albon, fecha o Top 10.

No domingo, a Red Bull poderá perder a liderança do campeonato de construtores para a McLaren, que está apenas oito pontos atrás.

Mas a equipe austríaca sairá em vantagem no circuito de rua de Baku, já que a segunda McLaren, do britânico Lando Norris, vai largar do fundo do grid, na 17ª posição.

Norris, vice-líder do campeonato de pilotos a 62 pontos de Verstappen, disse que foi atrapalhado por uma bandeira amarela em sua única volta rápida no Q1, o que o obrigou a reduzir a velocidade.

Matematicamente, a Ferrari, terceira colocada entre os construtores a 39 pontos da Red Bull, pode recuperar a liderança, mas com um máximo de 44 pontos a somar na corrida de domingo, a tarefa não será das mais fáceis.

A largada do GP do Azerbaijão de F1 está programada para este domingo, às 8h00 (horário de Brasília).

Grid de largada do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1:

- Primeira fila:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

- Segunda fila:

3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

4. Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

- Terceira fila:

5. George Russell (GBR/Mercedes)

6. Max Verstappen (HOL/Red Bull)

- Quarta fila:

7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

8. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

- Quinta fila:

9. Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes)

10. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

- Sexta fila:

11. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

12. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull)

- Sétima fila:

13. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

14. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

- Oitava fila:

15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

16. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull)

- Nona fila:

17. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

18. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

- Décima fila:

19. Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)

20. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)