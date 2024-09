Fórmula 1 deixa a Band e volta a Globo após quatro anos

Charles Leclerc comemorando vitória - Foto: Gabriel BOUYS / AFP

Depois de quatro anos de relação, a Fórmula 1, principal campeonato de automobilismo do mundo, rompeu com a Band e retornará para a Globo em 2025, emissora com que teve um vínculo de 40 anos, encerrado em 2021. A conversa entre a empresa e a Liberty Media, detentora dos direitos, estão avançadas.

Ao que tudo indica, a maior parte das corridas da temporada de 2025 serão transmitidas pela Globo, como a do Brasil e a de Mônaco. As que forem consideradas menos relevantes, terão exclusividade do Sportv e do Globo Play.

Para o acordo ser sacramentado, espera-se o encerramento do contrato entre a detentora dos direitos e a Band. O fim do vínculo se dá por falta de pagamento por parte da emissora. O valor, que girava em torno de 84 milhões de reais, não foi arrecadado pela empresa.

Desta maneira, o vínculo, que seria finalizado após a edição de 2025, deve ser encerrado nos próximos dias por meio de uma rescisão, transmitindo apenas os oito circuitos que faltam para o fim da edição.

A Fórmula 1 voltará para a Globo após um hiato de quatro anos. Em 2021, a emissora e o campeonato completaram 40 anos de vínculo, tendo transmitido o tricampeonato de Ayrton Senna, maior piloto da história do país.