França aplica maior goleada do mata-mata e avança para as quartas

A seleção francesa apresentou um verdadeiro recital contra a seleção de Marrocos na manhã desta terça-feira, 8, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo feminina. A França garantiu vaga nas quartas de final pelo segundo ano consecutivo após aplicar um sonoro 3x0 nos primeiros 23 minutos de jogo, com gols marcados por Diani, Kenza Dali, e Le Sommer, que posteriormente ampliou a vantagem no segundo tempo.

Apesar do resultado negativo, a seleção feminina de futebol do Marrocos ficará marcada na história após garantir vaga para o mata-mata na sua primeira Copa do Mundo, desbancando a Alemanha, bicampeã do Mundo e que jamais tinha caído na fase de grupos do torneio.

Com a classificação garantida, a França jogará contra a seleção da Austrália nas quartas de final no sábado, 12, às 4h da manhã. A melhor marca da seleção francesa em um Mundial foi em 2011, na Alemanha, quando ficou na 4ª colocação, caindo na semifinal.

O jogo:

A partida começou intensa a favor da seleção francesa, que conseguiu organizar o seu estilo de jogo e pressionar a equipe do Marrocos no campo de defesa, que parecia assustada. Desta forma, não demorou para vir a primeira finalização da França, Le Sommer, carrasco do Brasil, brigou com a marcação adversária e levou a melhor, finalizando no canto do gol, obrigando a goleira Er-Rmichi a fazer grande defesa.

Com a pressão implementada, o primeiro gol saiu ainda no início do primeiro tempo, aos 15 minutos Bacha tabelou com Karchaoui, que pela esquerda, cruzou para Diani escorar para o gol, que estava aberto por mal posicionamento da goleira marroquina. E teve mais! 5 minutos após abrir o placar, a França ampliou com Kenza Dali, que recebeu de Diani e finalizou no cantinho do gol, a bola tocou na trave esqueça e “morreu” no fundo da rede. Com uma intensidade e superioridade ímpar, a seleção francesa aproveitou o momento de instabilidade de Marrocos e marcou o terceiro, dessa vez com Le Sommer, que finalizou do início da pequena área para o canto esquerdo do gol.

Com o placar negativo, a seleção marroquina tomou um balde de água fria e não teve outra opção que não fosse fechar completamente a defesa, e até o restante do segundo tempo deu certo, visto que, a França também segurou o ritmo e começou a poucas o físico das jogadoras visando o confronto das quartas de final.

Na volta do intervalo, Marrocos parecia uma equipe completamente diferente daquela do primeiro tempo. Logo nos minutos iniciais tentou infiltrar na defesa francesa para diminuir o placar negativo, as melhores chances vieram de Jraïdi e Lahmari, porém ambas falharam no lance. Com o decorrer da segunda etapa, a seleção francesa foi se encaixando e, consequentemente, a intensidade de Marrocos diminuiu. Aos 25 minutos, Vicki Bècho faz uma bela jogada pela direita e cruza no segundo pau, Le Sommer aparece sem marcação e cabeceia para o gol, ampliando a vantagem francesa. Após o gol, a França segurou o resultado e priorizou o físico das jogadoras, encerrando em 4x0 o placar da partida.