Futebol feminino: Brasil domina Coreia do Sul e vence com goleada
Com domínio e cinco gols, seleção feminina larga na frente e assume liderança do grupo em Cuiabá
A Seleção Brasileira Feminina estreou no Fifa Series com goleada por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul, na noite deste sábado, 11, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Dominante em toda a partida, o Brasil conquistou a vitória com gols de Ary Borges, Ludmila, Dudinha, Kerolin e Tainá Maranhão.
Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias chega aos três pontos e lidera a disputa pelo número de gols marcados. Mais cedo, o Canadá venceu a Zâmbia por 4 a 0 e também somou três pontos.
No primeiro tempo, o Brasil criou as principais chances, mas só conseguiu abrir o placar aos 41 minutos. Depois de cruzamento para a área, o chute de Ary Borges desviou na zaga e enganou a goleira Ryu Ji-Su.
A equipe voltou ainda mais intensa na etapa final. Logo no primeiro minuto, Ludmila ampliou após jogada de Kerolin. Aos 12, Dudinha marcou um golaço de meia-bicicleta.
A goleada foi consolidada na sequência: Kerolin fez o quarto de cavadinha, aos 15, e Tainá Maranhão fechou o placar aos 37, após invadir a área e finalizar com precisão. A Coreia do Sul descontou aos 41, com Park Soo-Jeong, após falha defensiva.
O que é o Fifa Series?
O Fifa Series é um torneio amistoso internacional que reúne 48 seleções de diferentes confederações, disputado nas janelas de março e abril. A competição funciona como preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.
Ao todo, o torneio conta com 12 grupos de quatro seleções, distribuídos em 11 sedes ao redor do mundo.
Grupos e participantes
Tailândia
- RD Congo
- Nepal
- Seleção da Oceania
- Tailândia
Costa do Marfim
- Costa do Marfim
- Mauritânia
- Paquistão
- Ilhas Turcas e Caicos
Brasil
- Brasil
- Canadá
- Coreia do Sul
- Zâmbia
Datas e horários dos jogos em Cuiabá
Sábado - 11 de abril
- 16h - Canadá 4 x 0 Zâmbia
- 22h30 - Brasil 5 x 1 Coreia do Sul
Terça-feira - 14 de abril
- 16h - Canadá x Coreia do Sul
- 22h30 - Brasil x Zâmbia
Sábado - 18 de abril
- 16h - Coreia do Sul x Zâmbia
- 22h30 - Brasil x Canadá
Partidas pelo horário de Brasília.
