HOME > ESPORTES
SELEÇÃO

Futebol feminino: Brasil domina Coreia do Sul e vence com goleada

Com domínio e cinco gols, seleção feminina larga na frente e assume liderança do grupo em Cuiabá

Beatriz Santos
Por

Brasil conquistou a vitória com gols de Ary Borges, Ludmila, Dudinha, Kerolin e Tainá Maranhão
A Seleção Brasileira Feminina estreou no Fifa Series com goleada por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul, na noite deste sábado, 11, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Dominante em toda a partida, o Brasil conquistou a vitória com gols de Ary Borges, Ludmila, Dudinha, Kerolin e Tainá Maranhão.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias chega aos três pontos e lidera a disputa pelo número de gols marcados. Mais cedo, o Canadá venceu a Zâmbia por 4 a 0 e também somou três pontos.

No primeiro tempo, o Brasil criou as principais chances, mas só conseguiu abrir o placar aos 41 minutos. Depois de cruzamento para a área, o chute de Ary Borges desviou na zaga e enganou a goleira Ryu Ji-Su.

A equipe voltou ainda mais intensa na etapa final. Logo no primeiro minuto, Ludmila ampliou após jogada de Kerolin. Aos 12, Dudinha marcou um golaço de meia-bicicleta.

A goleada foi consolidada na sequência: Kerolin fez o quarto de cavadinha, aos 15, e Tainá Maranhão fechou o placar aos 37, após invadir a área e finalizar com precisão. A Coreia do Sul descontou aos 41, com Park Soo-Jeong, após falha defensiva.

O que é o Fifa Series?

O Fifa Series é um torneio amistoso internacional que reúne 48 seleções de diferentes confederações, disputado nas janelas de março e abril. A competição funciona como preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

Ao todo, o torneio conta com 12 grupos de quatro seleções, distribuídos em 11 sedes ao redor do mundo.

Grupos e participantes

Tailândia

  • RD Congo
  • Nepal
  • Seleção da Oceania
  • Tailândia

Costa do Marfim

  • Costa do Marfim
  • Mauritânia
  • Paquistão
  • Ilhas Turcas e Caicos

Brasil

  • Brasil
  • Canadá
  • Coreia do Sul
  • Zâmbia

Datas e horários dos jogos em Cuiabá

Sábado - 11 de abril

  • 16h - Canadá 4 x 0 Zâmbia
  • 22h30 - Brasil 5 x 1 Coreia do Sul

Terça-feira - 14 de abril

  • 16h - Canadá x Coreia do Sul
  • 22h30 - Brasil x Zâmbia

Sábado - 18 de abril

  • 16h - Coreia do Sul x Zâmbia
  • 22h30 - Brasil x Canadá

Partidas pelo horário de Brasília.

