Futebol sobre duas rodas: veja fotos do campeonato de motoball na França

Velocidade, ronco de motores e habilidade com a bola nos pés se unem no motoball, uma das modalidades mais originais e espetaculares do esporte motorizado. Em duelo válido pela divisão Elite 1 em Saint-Georges-de-Reneins, perto de Lyon, no leste da França, as equipes do Saint-Georges e do Neuville de Poitou mediram forças em uma partida repleta de disputas intensas e arrancadas em duas rodas.

Criado no início do século XX e com forte tradição no continente europeu — especialmente na França e na Rússia —, o esporte adapta as regras do futebol tradicional para um piso de cimento ou saibro. Cada time conta com quatro jogadores de linha pilotando motocicletas de 250cc adaptadas e um único atleta a pé: o goleiro, que atua dentro de uma área de proteção exclusiva onde os veículos não podem entrar.

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Para conduzir a partida, os pilotos utilizam uma bola gigante de quase um quilo e 40 centímetros de diâmetro, exigindo extrema precisão de pilotagem. As motos contam com proteções nas laterais e nas rodas para evitar que a bola fique presa, permitindo que os atletas atinjam velocidades superiores a 60 km/h enquanto conduzem, passam e chutam em direção ao gol.

A combinação de ralis, contato físico e trabalho em equipe faz do motoball um show de adrenalina que atrai multidões nas arenas francesas. A galeria de fotos a seguir mostra os detalhes dos veículos, a destreza dos pilotos e os duelos mais marcantes dessa disputa eletrizante em Saint-Georges.