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ESPORTE INUSITADO

Futebol sobre duas rodas: veja fotos do campeonato de motoball na França

Modalidade exótica une velocidade, pilotagem de motos e disputas com bola gigante em campo

Redação
Por Redação
Goleiro bloqueia chute do Saint Georges, em partida da Elite 1 de motobol
Goleiro bloqueia chute do Saint Georges, em partida da Elite 1 de motobol - Foto: ALEX MARTIN/AFP

Velocidade, ronco de motores e habilidade com a bola nos pés se unem no motoball, uma das modalidades mais originais e espetaculares do esporte motorizado. Em duelo válido pela divisão Elite 1 em Saint-Georges-de-Reneins, perto de Lyon, no leste da França, as equipes do Saint-Georges e do Neuville de Poitou mediram forças em uma partida repleta de disputas intensas e arrancadas em duas rodas.

Criado no início do século XX e com forte tradição no continente europeu — especialmente na França e na Rússia —, o esporte adapta as regras do futebol tradicional para um piso de cimento ou saibro. Cada time conta com quatro jogadores de linha pilotando motocicletas de 250cc adaptadas e um único atleta a pé: o goleiro, que atua dentro de uma área de proteção exclusiva onde os veículos não podem entrar.

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Para conduzir a partida, os pilotos utilizam uma bola gigante de quase um quilo e 40 centímetros de diâmetro, exigindo extrema precisão de pilotagem. As motos contam com proteções nas laterais e nas rodas para evitar que a bola fique presa, permitindo que os atletas atinjam velocidades superiores a 60 km/h enquanto conduzem, passam e chutam em direção ao gol.

A combinação de ralis, contato físico e trabalho em equipe faz do motoball um show de adrenalina que atrai multidões nas arenas francesas. A galeria de fotos a seguir mostra os detalhes dos veículos, a destreza dos pilotos e os duelos mais marcantes dessa disputa eletrizante em Saint-Georges.

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  • O atacante do Saint Georges, Baptiste Guyot (à esquerda), durante a partida da Elite 1 de motobol entre Saint Georges e Neuville de Poitou, em Saint-Georges-de-Reneins, perto de Lyon, no leste da França, em 30 de maio de 2026.
  • Os goleiros do Saint Georges, Antoine Vie (à esquerda) e Tom Gobet (à direita), aquecem antes da partida da Elite 1 de motobol entre Saint Georges e Neuville de Poitou, em Saint-Georges-de-Reneins, perto de Lyon, no leste da França, em 30 de maio de 2026.
  • O goleiro do Neuville de Poitou, Joffrey Mirebeau, faz uma defesa durante a partida da Elite 1 de motobol entre Saint Georges e Neuville de Poitou, em Saint-Georges-de-Reneins, perto de Lyon, no leste da França, em 30 de maio de 2026.
  • Pilotos competem durante uma partida da categoria Elite 1 de motobol entre Saint Georges e Neuville de Poitou, em Saint-Georges-de-Reneins, perto de Lyon, no leste da França, em 30 de maio de 2026.
  • Baptiste Guyot (à esquerda), do Saint-Georges, disputa a bola com Marc Compain (nº 6), do Neuville, durante uma partida da Elite 1 de motobol entre Saint-Georges e Neuville-de-Poitou, em Saint-Georges-de-Reneins, perto de Lyon, no leste da França, em 30 de maio de 2026.
  • Pilotos disputam a bola durante uma partida de motobol da categoria Elite 1 entre Saint Georges e Neuville de Poitou, em Saint-Georges-de-Reneins, perto de Lyon, no leste da França, em 30 de maio de 2026.
  • Pilotos competem durante uma partida da categoria Elite 1 de motobol entre Saint Georges e Neuville de Poitou, em Saint-Georges-de-Reneins, perto de Lyon, no leste da França, em 30 de maio de 2026.
  • O motobol é um esporte original que combina futebol e motociclismo. É disputado em um campo semelhante ao de futebol, mas os jogadores de linha pilotam motocicletas para controlar e chutar uma bola grande. O objetivo é simples: marcar mais gols do que a equipe adversária.
  • Cada time conta com vários jogadores em motocicletas e um goleiro que atua a pé. Os jogadores precisam ser capazes de controlar a motocicleta enquanto manuseiam a bola e trabalham em conjunto com os colegas de equipe.
  • O motobol desenvolveu-se principalmente na Europa e possui uma forte tradição na França. Embora seja menos conhecido do que o futebol ou os esportes a motor, é uma modalidade muito espetacular, graças à velocidade das motocicletas e aos frequentes duelos.
  • Um jogador domina a bola entre o pé e a motocicleta durante a partida da Elite 1 de motobol entre Saint Georges e Neuville de Poitou, em Saint-Georges-de-Reneins, perto de Lyon, no leste da França, em 30 de maio de 2026.
  • Um jogador domina a bola entre o pé e a motocicleta durante a partida da Elite 1 de motobol entre Saint Georges e Neuville de Poitou, em Saint-Georges-de-Reneins, perto de Lyon, no leste da França, em 30 de maio de 2026.
  • Torcedores torcem por seu time durante a partida de motoball Elite 1 entre Saint Georges e Neuville de Poitou, em Saint-Georges-de-Reneins, perto de Lyon, leste da França, em 30 de maio de 2026.
  • Esta fotografia mostra espectadores na barraca de lanches ao final da partida de motobol da categoria Elite 1 entre Saint Georges e Neuville de Poitou, em Saint-Georges-de-Reneins, perto de Lyon, no leste da França, em 30 de maio de 2026.
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esporte frança Futebol moto

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