Agnaldo Liz projeta jogo com o Vitória e espera "terminar com dignidade"

Campeão baiano de 2022, Agnaldo Liz está em sua quarta passagem pelo Atlético de Alagoinhas - Foto: Divulgação / Atlético de Alagoinhas

Goleado no primeiro jogo da semifinal do Baianão por 4 a 0, o Atlético de Alagoinhas tem a missão indigesta de reverter uma desvantagem considerável diante do Vitória, em pleno Barradão, às 18h, neste sábado, 8.

Para chegar à final do estadual, o Carcará precisa vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão da vaga para os pênaltis e por cinco para se classificar diretamente.

O técnico Agnaldo Liz, campeão baiano com o Alagoinhas em 2022, falou das suas expectativas para o confronto em Salvador. Para ele, o placar elástico não condiz com a realidade do jogo disputado no Carneirão.

"Entramos num jogo de classificação contra o Vitória na nossa casa, onde a gente imaginava tirar a vantagem deles. Jogamos até um bom jogo, mas o Vitória foi muito eficiente nos lances que teve e conseguiu converter esses gols e dar esse placar elástico, que nos dificulta muito esse segundo jogo. A gente criou uma expectativa, buscando tirar essa vantagem e não conseguimos. O jogo não foi para esse placar dilatado, mas acontece dentro do futebol, a gente tem que conviver com isso", disse Agnaldo em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

Agnaldo revelou que precisou fazer uma cirurgia no olho, pois estava acometido de deslocamento de retina. Por conta do procedimento, precisou ficar ausente de atividades das últimas semanas, que foram comandadas pelo auxiliar técnico Ferreira. Liz confirmou que comandará a equipe no Barradão e que chegará momentos antes da bola rolar.

Com a sensação de dever cumprido, o treinador celebrou a classificação do Alagoinhas a Série D de 2026 e destacou a importância do clube ter um calendário mais extenso. Além disso, o Carcará pode se qualificar para a Copa do Brasil e para a pré-Copa do Nordeste.

"É segunda semana que estou fora. Fiz uma nova cirurgia, só vou estar momentos antes da partida, que eu vou chegar no Barradão. Estou acompanhando logicamente todos os treinos, a gente está se recompondo realmente para ir para esse jogo, terminar com dignidade. Conseguimos o objetivo importante para o clube, nesse sentido, que estava buscando calendário, a gente conseguiu a Série D. Possivelmente podemos entrar na pré-Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil, caso o Vitória ou o Bahia conquistem ao longo desse período a Copa do Nordeste ou Copa do Brasil, ou buscar uma dentro do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem a Copa do Brasil. O quarto ano seguido que eu passo dentro do clube aqui, que eu trago esse calendário para o clube. Foi importante essa minha passagem naquilo que eu fui chamado para fazer”, declarou.

Durante o intervalo do jogo em Alagoinhas, cenas lamentáveis chamaram a atenção do país. O atacante Luciano Sanhueza e o meio-campista Fábio Santos, do Atlético, se desentenderam e trocaram socos. O diretor administrativo Alfredo Neto foi cobrar dos jogadores e levou a pior. Ele levou um soco de Luciano e teve um ferimento no rosto, onde precisou levar dois pontos. Agnaldo Liz não viu a confusão, pois estava nos vestiários. O treinador lamentou a perda das peças para o jogo contra o Vitória e afirmou que outras pessoas não deveriam estar no banco de reservas.

"Aconteceu no intervalo a discussão com os atletas. Nem questiono a questão do vice-presidente que estava, que acabou se envolvendo na confusão, mas tinham outras pessoas que também não poderiam estar ali. Acho que é uma coisa até que tem que rever essa condição para deixar só os atletas. Quando a gente soube, teve algumas cobranças que não cabe ao caso aqui agora falar, cobranças de um ou de outro. Como o outro não gostou, pelo menos é o relato das pessoas que estavam no momento, e que gerou toda a confusão. Já tinha acontecido em outras oportunidades, as pessoas no banco de reservas que não eram para estar ali, principalmente num jogo tão importante como esse. Acho que tem que ter um critério para a Federação cuidar desse sentido, para estar realmente no banco aqueles que fazem parte do jogo. Trouxe aí uma perda, uma possível substituição, para que a gente pudesse fazer alguma coisa. A gente perde os dois atletas e até mesmo para o segundo jogo", explicou Liz.

Mesmo com a larga desvantagem, Agnaldo se mostra confiante. O treinador espera que o time faça um bom jogo coletivo e que dificulte o Vitória dentro do Barradão.

"É seguir trabalhando visando fazer um bom jogo. É uma história diferente. A gente vai tentar construir essa história a nosso favor, conseguir um resultado positivo. Vamos jogar o jogo e ver o que acontece, mas respeitando muito a equipe do Vitória, joga em seus domínios com a sua torcida, enfim, vai querer decidir o título, tem a sua vantagem, mas a gente vai jogar o jogo bem jogado, como eu gosto da minha equipe. Vamos tentar dificultar ao máximo para o Esporte Clube Vitória nesse jogo e que vença o melhor. E que a gente tenha a sorte de poder, de repente, conseguir uma vitória", concluiu.