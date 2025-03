Primeira fase do Baiano define clubes classificados na Série D de 2026

Taça da Série D do Campeonato Brasileiro - Foto: Célio Messias/CBF

Após conquistar o acesso para a elite do futebol baiano no seu primeiro ano de fundação, o Porto Sport Club segue fazendo história na competição. O clube baiano encerrou a primeira fase do Baianão em quinto lugar, e, apesar de não ter se classificado para a semifinal, garantiu a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 graças ao desempenho no estadual.

Além da equipe natural de Porto Seguro, o vice-líder Jacuipense e o Atlético de Alagoinhas também conquistaram a classificação para a quarta divisão da principal competição nacional do país. Além disso, a dupla está garantida na semifinal do Campeonato Baiano e enfrentará Bahia e Vitória, respectivamente.

Vale mencionar que as equipes estarão na disputa da Série D de 2026, já que o Barcelona de Ilhéus, Juazeirense e Jequié conquistaram a vaga para a edição desta temporada por seus desempenhos no Baianão de 2024. Além disso, o torneio também vai definir as equipes classificadas para a Copa do Brasil.

As semifinais, que contam com Vitória x Atlético de Alagoinhas e Jacuipense x Bahia, vão definir os três clubes que estarão na Copa do Brasil. O campeão, vice e o terceiro colocado garantem vaga na edição de 2026.

Os times próxima edição da Copa do Nordeste também ainda estão indefinidos, já que apenas o campeão baiano e o melhor posicionado no Ranking Nacional de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estão garantidos na fase de grupos.