Al-Hilal estuda rescisão com Neymar, que quer jogar no Santos

Neymar durante treino no Al-Hilal - Foto: DIvulgação | Al-Hilal

A passagem de Neymar pela Arábia Saudita pode estar chegando ao fim. Segundo o Uol, o Al-Hilal discute nos bastidores a possibilidade de negociar a saída de craque brasileiro já para janeiro de 2025. A decisão final depende da avaliação física e clínica do jogador, que está sofrendo com repetidas lesões.

Além disso, pesa na escolha o limite de estrangeiros que o clube pode incluir na liga árabe. Meses atrás, o Al-Hilal cogitou negociar Renan Lodi para abrir vaga para Neymar na Liga Saudita. A ideia foi abortada.

De lá pra cá, o lateral-esquerdo brasileiro cresceu de produção e hoje é um dos principais destaques da equipe. Todos os outros sete estrangeiros com mais de 21 anos também têm sido fundamentais para o técnico português: o marroquino Bono (33), os portugueses João Cancelo (30) e Rúben Neves (27), o senegalês Koulibaly (33) e os sérvios Milinkovic-Savic (29) e Mitrovic (30), além do brasileiro Malcom (27).

Ainda segundo o Uol, a questão financeira é outro fator que causa discussão no futuro de Neymar. O clube de Riade pagou 90 milhões de euros para tirar o brasileiro do PSG em agosto de 2023 e, na sequência, acertou o pagamento de um salário astronômico de 160 milhões de euros por temporada. Desde que chegou à Arábia Saudita, o atacante de 32 anos fez apenas sete jogos oficiais, com um gol e duas assistências.

Aliado a isso, a vontade do jogador atualmente é atuar pelo Santos, clube de seu coração. A rescisão abriria espaço para o retorno triunfal do craque à equipe onde é ídolo.