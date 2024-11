Neymar quebra silêncio sobre nova lesão: "Tenho que ter cuidado"

Neymar atuou por 29 minutos na partida entre Al-Hilal e Esteghlal - Foto: AFP

Após sentir dores na perna esquerda e ser substituído na partida desta segunda-feira, 4, pelo Al-Hilal, Neymar desabafou sobre a lesão que o fez deixar o gramado após atuar apenas 29 minutos na partida. Questionado sobre o lance, o brasileiro lamentou o ocorrido e comentou sobre como está se sentindo.

"Senti como se fosse a dor de uma câimbra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada demais... É normal após um ano isso acontecer. Os médicos já tinham me avisado. Por isso, tenho que ter mais cuidado e mais minutos pra jogar", lamentou Neymar após a vitória por 3 a 0 contra o Esteghlal, pela Champions League da Ásia.

O astro começou a partida no banco de reservas a, aos 13 minutos do segundo tempo, entrou em campo. Por volta dos 30 minutos, Neymar sofreu uma falta do lateral-esquerdo Zamani e precisou ser substituido na reta final da partida.

Essa foi a segunda partida do brasileiro depois de ficar mais de um ano se recuperando de uma lesão no joelho. O craque atuou cerca de 13 minutos na partida contra o Al-Ain, no dia 21 de outubro.