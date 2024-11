Neymar sofre nova lesão e é substituído em partida do Al-Hilal

Neymar durante aquecimento em jogo do Al-Hilal - Foto: AFP

Em campo pela segunda vez após ficar mais de um ano afastado dos gramados por causa de uma lesão no joelho, Neymar precisou ser substuído no jogo do Al-Hilal desta segunda-feira, 4. O brasileiro entrou na partida aos 12 minutos do segundo tempo, mas voltou para o banco de reservas após sofrer uma falta, na perna esquerda, aos 30 minutos da segunda etapa.

O astro levantou, tentou um pique, mas rapidamente se dirigiu ao lado de fora do gramado e, aos 42 minutos do segundo tempo, foi substituído. Neymar também esteve em campo na última partida do Al-Hilal pela Champions da Ásia, contra o Al-Ain.

Vale mencionar que o brasileiro pode atuar apenas pela competição internacional, já que não foi inscrito no Campeonato Saudita por causa do limite de estrangeiros da competição.

Neymar também ficou de fora da última convocação da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico da Canarinha, Dorival Júnior, justificou a ausência por falta de minutos em campo.

A partida entre Al-Hilal e Esteghlal terminou com vitória da equipe árabe por 3 a 0. Todos os gols da partida foram marcados pelo centroavante Mitrović.