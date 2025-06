Após derrota, Carlos Rabello deixa o comando do Barcelona de Ilhéus

Carlos Rabello solicitou rescisão de contrato e não é mais treinador do Barcelona de Ilhéus - Foto: Divulgação / Barcelona de Ilhéus

O Barcelona de Ilhéus anunciou na manhã desta segunda-feira, 9, a saída do técnico Carlos Rabello. Segundo nota oficial do clube, a decisão partiu do próprio treinador, que solicitou o desligamento do cargo “diante dos resultados das últimas partidas”. O profissional chegou ao Barça no final de abril, onde substituiu Adriano de Souza no cargo.

Em nota divulgada nas redes sociais, a diretoria do clube ilheense agradeceu ao comandante pelo profissionalismo e dedicação durante o período à frente da equipe.

Rabello vinha pressionado após uma série de resultados negativos na Série D do Campeonato Brasileiro, sendo o mais recente a derrota por 4 a 1 para o Sergipe, no último sábado, 7, em Aracaju.

O clube informou ainda que já iniciou o processo de busca por um novo treinador. A expectativa é de que o substituto de Carlos Rabello seja anunciado ainda nesta semana. A diretoria procura um profissional “alinhado com os valores do clube” e que possa conduzir a equipe “com dignidade e respeito à história e à torcida”.

A Onça Pintada volta a campo no próximo domingo, 15, às 16h, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, onde recebe o líder ASA-AL, pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Barça vive péssima fase na quarta divisão nacional. Ainda sem vencer, a equipe tem apenas quatro pontos somados em oito jogos disputados.