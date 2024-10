Após lesão de Bremer, Beraldo é convocado para Seleção Brasileira

Beraldo foi titular em cinco de seis jogos do PSG no Campeonato Francês - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Após a grave lesão e corte de Bremer, o técnico Dorival Júnior convocou Lucas Beraldo para compor a zaga da Seleção Brasileira. O jogador revelado no São Paulo e atualmente o Paris Saint-Germain fez parte do grupo que disputou a última Copa América.

"Lamentavelmente tivemos a notícia da séria lesão com o atleta Bremer, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, consideração, carinho e a torcida, para que retorne o mais rápido possível. Para seu lugar, estamos convocando Beraldo, do PSG", disse Dorival ao site oficial da CBF.

Beraldo agora se apresenta junto com os demais jogadores na próxima segunda-feira (7), em São Paulo (SP). O zagueiro de 20 anos já disputou três partidas pela Amarelinha, mas nunca entrou em campo por um jogo oficial, apenas amistosos.

Com Beraldo no grupo, o Brasil disputa mais duas rodadas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. O primeiro duelo será diante do Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, enquanto o segundo será contra o Peru, no dia 15, em Brasília.