Árbitro baiano é convocado para o Sul-Americano Sub-17

O baiano Luanderson Lima dos Santos será um dos assistentes do Brasil no Sul-Americano Sub-17 - Foto: Divulgação / FBF

O árbitro assistente baiano Luanderson Lima dos Santos, da Federação Bahiana de Futebol (FBF) e que pertence ao quadro da Fifa, foi convocado pela Conmebol para trabalhar no Sul-Americano Sub-17 2025.

O profissional integra o trio de arbitragem brasileiro na competição, composto pelo árbitro central Matheus Candançan e pela assistente Brígida Cirilo.

O Sul-Americano Sub-17 será realizado na Colômbia, entre os dias 27 de março e 12 de abril, com a participação das seleções da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

O time canarinho está no grupo B, com Venezuela, Uruguai, Bolívia e Equador. Os jogos serão realizados no Estádio Jaime Morón, na cidade de Cartagena.

Os dois melhores colocados de cada chave se classificam para a semifinal e consequentemente avançam diretamente para o Mundial do Catar, que acontecerá entre 5 e 27 de novembro. O Sul-Americano dispõe de sete vagas para a Copa do Mundo da categoria.

Pivetes de Aço estarão no Sul-Americano Sub-17

Vale salientar que o técnico do Brasil, Dudu Patetucci, convocou três jogadores do Bahia para a disputa do Sul-Americano: O goleiro Arthur Jampa e os atacantes Dell e Ruan Pablo.