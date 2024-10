Argentina elimina França e faz final inédita contra o Brasil no futsal

Argentina enfrenta o Brasil na decisão da Copa do Mundo de Futsal - Foto: Divulgação / FIFA

Pela primeira vez na história do futebol, em qualquer modalidade ou superfície, Brasil e Argentina se enfrentarão em uma final de campeonato mundial. O confronto acontecerá no próximo domingo, 8, às 12h (horário de Brasília), na grande decisão da Copa do Mundo de Futsal da FIFA, em Tashkent, no Uzbequistão.

A classificação da Argentina para a final foi garantida nesta quinta-feira, 5, com uma vitória apertada por 3 a 2 sobre a França, em uma semifinal disputada na capital uzbeque. O triunfo argentino veio um dia após o Brasil superar a Ucrânia em um jogo emocionante, e agora os dois maiores rivais sul-americanos se encontrarão em uma final de Mundial pela primeira vez, independentemente de ser no campo, na areia ou na quadra.

A histórica decisão foi possível graças à vitória dramática do Brasil sobre os ucranianos, em uma partida disputada até os últimos instantes, e à vitória argentina em um confronto tenso contra os franceses. A semifinal dos hermanos foi marcada por um duelo bastante equilibrado e decidido nos minutos finais, também em uma cobrança de tiro livre direto.

O jogo entre Argentina e França começou com alta intensidade. Nos primeiros 10 minutos de partida, três gols já haviam sido marcados, mas os franceses reagiram e conseguiram o empate no início do segundo tempo, aumentando a tensão nos momentos finais. Com ambas as equipes penduradas com cinco faltas, qualquer infração adicional seria fatal. E foi o que aconteceu quando o francês Guirio, um dos destaques da partida, cometeu uma falta desnecessária no campo de ataque, proporcionando aos argentinos um tiro livre de dez metros com pouco mais de três minutos restantes no cronômetro.

Arrieta, que já havia marcado um gol anteriormente, converteu a cobrança com precisão, colocando a bola no canto esquerdo e garantindo a classificação da Argentina para sua terceira final consecutiva de Copa do Mundo de Futsal. Vale lembrar que a Albiceleste foi campeã em 2016 e, agora, tentará o bicampeonato. O confronto contra o Brasil também será uma revanche da semifinal de 2021, em que os argentinos eliminaram os brasileiros por 2 a 1.