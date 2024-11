Arthur Elias elogia amistosos da seleção e projeta: "Pensar pra frente"

Técnico Arthur Elias elogia desempenho da Seleção Brasileira feminina nos amistosos contra a Colômbia - Foto: Lívia Villas Boas / CBF

A Seleção Brasileira feminina venceu o segundo amistoso preparatório contra a Colômbia por 3 a 1, em Cariacica-ES. Na primeira partida, empatou por 1 a 1 também no estádio Kléber Andrade. O técnico Arthur Elias avaliou de maneira positiva os confrontos e afirmou que o time precisa focar jogo a jogo para seguir evoluindo.

Leia mais:

“Foi a primeira convocação depois do resultado histórico na Olimpíada de Paris. A gente não pode ficar pensando no que já passou. Temos que pensar pra frente. Esse é um grupo muito jovem, que trabalhou muito bem no dia a dia, nos treinamentos, com entendimento, com compromisso, com sede de aprender o modelo de jogo, de se identificar com a Seleção, de gostar de estar aqui e de vestir essa camisa com confiança.”, declarou o treinador.

Em relação ao triunfo no segundo jogo, quando o time verde e amarelo aplicou 2 a 0 na primeira etapa, o comandante brasileiro acredita que o placar poderia ter sido maior antes do intervalo.

“A gente hoje iniciou o jogo de uma maneira muito consciente, com intensidade, com velocidade, criando vantagens em todos os setores de campo, levando muito perigo ao gol colombiano, o primeiro tempo poderia ter acabado com quatro, cinco gols para o Brasil”, pontuou.

Arthur revelou que os 15 minutos iniciais da equipe no segundo tempo não foram bons, contudo as falhas foram ajustadas. Ele reconhece que é normal e que o momento é para correções.

“Perdemos duelos, a Colômbia melhorou, fez um gol e o campo, com a chuva, começou a ficar ruim, prejudicou o jogo como um todo. Tivemos algo em torno de uns 15 minutos de instabilidade e foi assim também na outra partida, em que nosso primeiro tempo foi irregular. Isso faz parte. A Colômbia nos trouxe muitas dificuldades e é importante que tenhamos adversários que nos tragam problemas, que tire nosso time da zona de conforto.”

Com os resultados diante das colombianas, o Brasil aumentou a vantagem e a invencibilidade diante das adversárias sul-americanas, com 11 vitórias brasileiras e dois empates em 13 jogos realizados.