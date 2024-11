Atacante baiano celebra vitória contra time de CR7: "Sensação boa"

Mateus Castro em campo pelo Al-Taawoun - Foto: Divulgação | Al-Taawoun

Natural de Itabuna, na Bahia, o atacante Mateus Castro, do Al-Taawoun, exaltou a classificação, fora de casa, da equipe diante do Al-Nassr, nas oitavas de final da Copa do Rei Saudita. O baiano foi titular no confronto, na última terça-feira, 29, que terminou em vitória por 1 a 0 da equipe visitante.

Questionado sobre a sensação de bater de frente contra uma equipe estrelada, que possui jogadores conhecidos como Cristiano Ronaldo, Talisca, Laporte, Ângelo e Wesley, Mateus Castro analisou o duelo e projetou a sequência da competição.

"Sensação muito boa, de vencer um jogo grande contra uma equipe muito qualificada e de conseguirmos a nossa classificação. Nosso grupo também tem muita qualidade, e trabalhamos muito para conquistar a vaga para a próxima fase da Copa. Agora, vamos seguir firme para seguir avançando na competição e também fazermos uma boa temporada também na Liga Saudita", disse Mateus.

O jogador passou por um período difícil em sua carreira, tendo sofrido uma ruptura parcial no tendão de Aquiles em abril, e fez seu retorno apenas no início de outubro. Ao refletir sobre essa experiência, Mateus destacou como esse desafio o motivou para a classificação na Copa do Rei Saudita.

"Passa um filme na cabeça. Foram momentos difíceis, mas tive todo o apoio da minha família, do clube e também do staff, para poder voltar a jogar após este período fora dos gramados, e é um grande momento para mim. Estar atuando novamente e conseguir uma classificação como essa, só dá mais ânimo e moral para seguir trabalhando para fazer uma grande temporada e ajudar o Al-Taawoun em seus objetivos", completou o jogador.

Agora, Mateus Castro se prepara para o próximo desafio na Liga Saudita, onde enfrenta o Al-Akhdoud no sábado (2).