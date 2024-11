VAR envolvido em polêmica com o Vitória volta a atuar em jogo do Leão

Daniel Nobre Bins na cabine do VAR no jogo entre Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Designado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o árbitro de vídeo Daniel Nobre Bins estará novamente à frente de um confronto do Vitória, desta vez no jogo contra o Athletico-PR, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para este sábado, 2, às 18h30, na Arena da Baixada. O paulista Luiz Flávio de Oliveira, que já atuou na partida entre Vitória e Vasco, será o árbitro central do duelo.

Bins protagonizou um dos jogos mais controversos da temporada, o empate em 2 a 2 entre Vitória e Cruzeiro pela 23ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o árbitro de campo Marcelo de Lima Henrique foi comunicado por Bins que não tinha certeza se a bola havia tocado no braço esquerdo do volante Mateus Henrique, do Cruzeiro, no início do lance que originou o gol de empate da equipe mineira. Mesmo após a revisão, o VAR decidiu validar o lance, relatando que estava tudo checado: "Tudo ok. Não tem nada que defina que parece que pega na região não permitida, ok?!"

Outro ponto polêmico foi o possível empurrão de Dinneno, atacante do Cruzeiro, no volante Léo Naldi, do Vitória, no lance do gol. Após as reclamações dos jogadores baianos, Marcelo de Lima Henrique reforçou que o toque no braço foi de "referência" e, portanto, não configurava infração.