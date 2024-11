Manchester City e Chelsea são eliminados da Copa da Liga Inglesa

Elenco do Tottenham celebra vitória diante do Manchester City na Copa da Liga Inglesa - Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP

O Manchester City foi eliminado pelo Tottenham (2-1) nas oitavas de final da Copa da Liga inglesa, nesta quarta-feira (30), enquanto o Chelsea, finalista do ano passado, se despediu do torneio ao perder por 2 a 0 para o Newcastle.

O Manchester United, em crise na Premier League, teve uma noite melhor e ganhou vitórias ao vencer o Leicester por 5 a 2.

Leia mais:

Mas enquanto muitos olharam com interesse para o desempenho do United devido ao seu mau momento, a notícia do dia foi a eliminação prematura do City, atual líder do campeonato inglês, que no ano passado também havia sido eliminado numa fase inicial, naquele caso nos 16 -avos de final.

O Tottenham respondeu rapidamente o controle da partida e abriu 2 a 0 antes da meia hora de jogo graças aos gols do alemão Timo Werner (5') e do senegalês Pape Matar Sarr (25'). Os 'Cidadãos' diminuíram um pouco antes do intervalo por meio do português Matheus Nunes (45'+4), mas não conseguiram completar a ocorrência no segundo tempo.

Este adeus é uma relativa decepção para o City, já que a Copa da Liga é considerada uma competição menor no futebol inglês. Josep Guardiola e seus jogadores vão agora concentrar seus esforços na Premier League, na Copa da Inglaterra e na Liga dos Campeões, antes do Mundial de Clubes no final da temporada.

Quem não participou do confronto foi o artilheiro do City, o norueguês Erling Haaland, que acompanhou o jogo do banco.

No caso do Manchester United, décimo quarto colocado no campeonato inglês e que acaba de demitir o técnico Erik Ten Hag, a vitória por 5 a 2 sobre o Leicester teve um efeito calmante.

O brasileiro Casemiro e o português Bruno Fernandes, com dois gols marcados cada um, foram os protagonistas da partida.

O Liverpool, atual campeão, sofreu, mas derrotou o Brighton (3-2). Os 'Reds' só conseguiram superar a defesa adversária no segundo tempo, principalmente com dois gols do holandês Cody Gakpo.

Já o Chelsea perdeu por 2 a 0 para o Newcastle. Um gol de Alexander Izak e um gol contra de Axel Disasi decretaram a eliminação dos 'Blues'.

O Arsenal, terceiro colocado do campeonato inglês, não deu chances ao Preston (3-0), da segunda divisão, enquanto o Aston Villa foi derrotado (2-1) em casa pelo Crystal Palace.

Na terça-feira, Southampton e Brentford garantiram suas vagas para as quartas de final ao derrotar o Stoke e o Sheffield Wednesday, respectivamente, duas vezes da segunda divisão.

--- Resultados das oitavas de final da Copa da Liga inglesa:

- Terça-feira:

(+) Southampton (1ª) - Stoke (2ª) 3-2

(+) Brentford (1ª) - Sheffield Wednesday (2ª) 1-1, 5-4 nossos pênaltis

- Quarta-feira:

Brighton (1ª) - (+) Liverpool (1ª) 2-3

Aston Villa (1ª) - (+) Crystal Palace (1ª) 1-2

(+) Manchester United (1ª) - Leicester (1ª) 5-2

(+) Newcastle (1ª) - Chelsea (1ª) 2-0

Preston (2ª) - (+) Arsenal (1ª) 0-3

(+) Tottenham (1ª) - Manchester City (1ª) 2-1

-- Duelos das quartas de final (a serem disputados na semana que começa em 16 de dezembro):

Tottenham - Manchester United

Arsenal - Palácio de Cristal

Newcastle - Brentford