Atacante pode sofrer punição por gesto obsceno contra torcida

O holandês Memphis Depay pode sofrer uma punição por conta de um suposto gesto obsceno feito em direção à torcida do Estudiantes nesta quinta-feira, 10. O clube argentino alega que o atacante do Corinthians mostrou o dedo do meio para os torcedores após o gol que selou o empate por 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

O Estudiantes apresentou uma queixa à Unidade Disciplinar da Conmebol após Memphis Depay, afirmando que o ato do jogador se encaixa no artigo 14.1, podendo acarretar em suspensão de pelo menos uma partida.

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IV – Conduta antidesportiva contra jogadores, oficiais, adversários ou outras pessoas que não os oficiais de partida, com utilização de termos ou expressões que violem a sua dignidade, ou emprego de gestos contrários à boa ordem desportiva;

V – Provocar os espectadores.

O time argentino espera que a punição seja aplicada na partida de volta, que será realizada na próxima quarta-feira, 16. O duelo da volta diante do Corinthians acontece na Neo Química Arena, às 21h30 (horário de Brasília), na próxima quarta-feira (16/9).

Confira a nota na íntegra:

“Informa-se a sócios, sócias e torcedores que o Club Estudiantes de La Plata realizou uma apresentação perante a Unidade Disciplinar da CONMEBOL pelos gestos ofensivos realizados pelo jogador adversário Memphis Depay e dirigidos inequivocamente à nossa torcida. Na referida apresentação, o Club solicitou a aplicação das sanções correspondentes pela infração dos artigos 14.1.b).(IV) e 14.1.b).(V) do Código Disciplinar da CONMEBOL. Estudiantes reafirma, mais uma vez, a importância de cumprir com o lema que estabelece que O RESPEITO É TITULAR.”