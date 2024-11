Atlético-MG empata com River e vai à final da Libertadores

Galo volta à final da Libertadores depois de 11 anos - Foto: Juan Mabromata | AFP

O Atlético-MG se classificou para a final da Copa Libertadores-2024 ao empatar em 0 a 0 com o argentino River Plate no jogo de volta das semifinais disputado nesta terça-feira, 29, no estádio Monumental, em Buenos Aires.

O time mineiro avançou com um placar agregado de 3 a 0, após vencer por esse resultado na primeira partida, em Belo Horizonte.

Num jogo intenso, o River teve mais posse de bola, encurralou o Galo com mais de 30 chutes a gol, mas esbarrou na forte defesa da equipe brasileira.

Na grande decisão, que será disputada no dia 30 de novembro no mesmo estádio, o Atlético-MG, campeão da Libertadores 2013, enfrentará o vencedor da outra semifinal, em que o Botafogo abriu uma grande vantagem ao golear por 5 a 0 o uruguaio Peñarol, no jogo de ida no Rio de Janeiro.

Assim, o Galo volta à final da Libertadores depois de 11 anos, após eliminar o Fluminense, atual campeão, nas quartas de final, e nas semifinais o River, que chegava com o status de candidato ao título, com Gabriel Milito como técnico de um time que se mostra forte no ataque e sólido no seu estilo de jogo.