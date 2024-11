Libertadores: Penãrol e Botafogo será realizado em novo estádio

Tradicional Estádio Centenário em Montevidéu - Foto: NICOLAS GARCIA / AFP

O jogo de volta das semifinais da Libertadores entre Peñarol e Botafogo teve seu local modificado. A partida que seria disputada no estádio Campeón del Siglo, será realizada no estádio Centenário, em Montevidéu. O confronto segue no mesmo horário às 21h30, desta quarta-feira, 30.

A modificação ocorreu após muita tensão entre a Conmebol, o governo do Uruguai, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) e os próprios times que disputarão a partida decisiva. De acordo com o portal ge, as autoridades uruguaias garantem a segurança de todos os envolvidos.

Vale salientar que o o Campeón Del Siglo acomoda de 65 mil a 40 mil pessoas, enquanto o Centenário tem 25 mil lugares, o que facilita a segurança dos torcedores visitantes. O Centenário tem o diferencial de ser no centro de Montevidéu, o que facilita a saída de todos da praça esportiva.

Nicolas Martinelli, Ministro do Interior do Uruguai, solicitou a Associação de Futebol do Uruguai que o jogo fosse com torcida única, sob a alegação que os torcedores do Botafogo não teriam segurança por conta das confusões ocorridas no Rio de Janeiro.

Já a Conmebol, reinvindicou a presença de torcedores visitantes no estádio Campeón del Siglo, com a ameaça de que a partida ser realizada com portões fechados.

Torcedores botafoguenses relataram a imprensa que sofreram ameaças de morte. O presidente do Peñarol afirmou que o alvinegro criou um "clima de guerra" e que focaria apenas na torcida do Penãrol